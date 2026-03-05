Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Aesop | 七房日常詩

13分鐘前
每回到日本東京定必拜訪JR高架鉄道の線路下亀有の複合施設SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE），匯聚twelvebooks書店 / Vinyl Delivery Service唱片舖 / TAWKS咖啡店 / 展示、講座空間，即日起至3月1日舉辦嶄新「Aesop Seven Rooms」裝置藝術展。

「東京七間房：日常詩篇」展覽以導演小津安二郎執導1959年電影《早安》お早よう為靈感，締造好奇心の私室、居間、日光浴室、工房、台所、浴室六個房間和走廊，融合藝術、傳統日式生活和現代設計多元空間，以Aesop為靈感日常韻律之旅，在充滿居家氣息氛圍中，一系列精心設計房間和活動呈現一段奇妙旅程。每個房間都圍繞著「日常詩意」作為主題，呈現不同Aesop香氛、香皂和其他體驗，沉浸於Aesop世界，感受藝術、設計與傳統日式生活方式交融。

此外，展覽期間將與twelvebooks合作舉辦書籍交換活動，可以攜帶一本個人藏書，換取一本由twelvebooks精心挑選藝術書籍離開；週末期間更舉辦一系列活動，包括與Aesop門市建築家 / 設計師對話、旨在喚醒感官工作坊、為心靈帶來平靜禪修體驗以及關於小津安二郎電影討論等；2月28日將舉辦一場特別對話，邀請SKAC兩位主理人總監：中村圭佑Keisuke Nakamura（DAIKEI MILLS）及濱中敦史Atsushi Hamanaka（twelvebooks）出席，將探討鐵路軌道下方和社區內部「空間」創造，探索其與Aesop共通之處，並揭示建築、藝術和文化如何豐富我們的日常生活～～

SKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE）

東京都葛飾区西亀有3丁目26-4

11:00~19:00

定休日：2月24日

入場無料

