聯乘 | JanSport x EASTPAK x BEAMS「Hybrid Pack」

fashion

JanSport x EASTPAK x BEAMS「Hybrid Pack」三聯名背脊系列將於下周二登場！

慶祝BEAMS創立五十週年，美國兩大標誌性背囊品牌JanSport與EASTPAK攜手締造一款前所未有聯名合作款式！

別注「Hybrid Pack」融合兩大品牌經典背包款式，左半部採用JanSport經典「Right Pack」設計，右半部則賦予EASTPAK定番「Padded Pak'r」設計，將兩款背包獨特之處如輪廓、物料、配色、前袋、麂皮袋底和後袋形狀上忠實還原，當然，縫上兩大品牌標誌章；至於內部設計則保留鎖匙圈和筆記型電腦隔層等實用細節，兼具時尚外觀和日常實用功能！

今回特別合作對兩款享譽全球經典之作致意，亦呈現BEAMS五十年輝煌歷史，BEAMS將推出三種配色：綠 / 海軍藍、灰 / 灰和黑 / 黑色；BEAMS BOY則釋出海軍藍 / 紅色鴛鴦版本。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk