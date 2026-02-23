Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Bottle Coffee | 東京原宿新店

2026-02-23 00:00 HKT
藍瓶咖啡嶄新咖啡店將於3月19日歷史與文化交融神宮前地區開幕！

根據地址，應該係HYSTERIC MINI原宿本店位置，鄰近MY Foot Products、THE TEISYOKU SHOP、The Great Burger、Jennifer Seven Old School Burger Shop；秉承「連結城市記憶與未來」概念，原宿咖啡店空間設計首次由TEKI DESIGN西永竜也氏操刀，以「恰如其分」理念為基礎，締造簡約而精緻空間設計。標誌性建築外觀設計柔和地映襯著熙熙攘攘人群和城市氛圍，並將設計延伸至咖啡店內部，將咖啡店與城市氣息融為一體。

室內空間運用多種物料，包括從牆面到天花板積層版築素材以及淺藍色反光物料，展現城市不斷變化和文化交融景象，品嚐咖啡師精心沖泡咖啡，同時亦能感受到原宿獨特魅力。

原宿咖啡店將率先採用日本藍瓶咖啡首創萃取工藝單一產地冷萃咖啡，全國其他分店將陸續推出，新店將提供多種咖啡豆選擇，滿足不同心情 / 喜好，包括自咖啡店創立以來就備受歡迎之定番Hayes Valley Espresso咖啡豆，以及採用京都府産茶葉製作抹茶拿鐵和檸檬水等非咖啡飲品。

為慶祝原宿咖啡店開業，可以先睹為快全新Menu，亦將於新店提供預售商品。

Blue Bottle Coffee

原宿店東京都渋谷区神宮前6-15-17 クレストコート神宮前1階

8:00〜20:00

