會員獎賞│《星島頭條》APP送荃灣廣場「金馬花開座枱揮春利是封」30套

6小時前
2026年馬年將至，《星島頭條》APP繼續聯乘各大商場送出多款設計新穎獨特的新春利是封套裝，最新送出荃灣廣場一物兩用「金馬花開‧座枱揮春」利是封30套。

荃灣廣場將於即日至3月1日期間舉行《光影花見．幸福小馬園》新春主題活動，設有3大春日互動體驗及2大祈願打卡熱點，當中包括：全新20米長的「福願光影大道」，全新設計的光影大道以「花見流星」、「夢幻幸福球」、「年年有魚」等光影為主題，配合變色水波光影效果，大家可於此許下新年願望。

商場亦推出萌爆兼一物兩用「金馬花開•座枱揮春利是封」，每一款利是封都精雕細琢成靈動活潑的造型，立體的幸運小馬、寓意吉祥的新年盆栽及生動醒獅，栩栩如生，洋溢著節日的喜悅，送禮自用皆宜。

《星島頭條》APP將送出荃灣廣場「金馬花開•座枱揮春」利是封禮盒30套（共8個）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

荃灣廣場「光影花見．幸福小馬園」

開放日期： 2026年1月17日至3月1日

活動地點： 荃灣廣場L5空中樂園

開放時間： 上午10時半至晚上10時

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2026年2月1日晚上23時59分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

答案最有創意送：荃灣廣場「金馬花開•座枱揮春」利是封禮盒30套（共8個）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至2026年2月1日晚上11時59分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出30位答案最有創意的參加者獲得荃灣廣場「金馬花開•座枱揮春」利是封禮盒一套。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品壹份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於7個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。

