無印良品 銀座 | 緣起物 期間限定店

1小時前
預備迎接新年之際，即日起至2026年1月12日，無印良品銀座4樓Open MUJI特設Pop-up，推出馬年生肖玩偶、來自日本各地傳統鄉土玩具、達摩不倒翁、招財貓、限量販售約30種不同顏色2026年「福罐」主題吉祥物。

小山裕介與白鳥裕之於2019年創立株式会社torinoko，公司總部位於京都和東京，致力於產品設計，並與企業、福利機構和當地社區合作，指導商品開發。秉承「觀察與發現」理念，公司深入探索熟悉材料與工藝，致力於創造出能讓使用者和創作者自然互動產品設計，持續連結遇到的人、物和資源同時，亦銷售自家原創產品，並舉辦工作坊等活動。

至於香港無印良品今年以「GOOD HOLIDAYS 2025」為主題，舉行限定工作坊之餘，更釋出一系列節日禮物提案及限定禮遇，當中包括聖誕襪 / 雪人造型室內香氛瓶、軟心朱古力罐裝、羊毛混保暖直角襪、自製聖誕曲奇 / 聖誕屋等，於特別佳節送上祝福分享暖意。

東 TOUCH