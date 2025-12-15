會員獎賞 |《星島頭條》APP 聖誕大激賞 送總值逾$12萬日本九州雙人9晚遊輪套票（共5套）

聖誕假期想享受不一樣的遊輪之旅？就要留意皇家加勒比「海洋光譜號」香港母港新主題航線，包括週末2晚短途航線、5晚至9晚亞洲航線，涵蓋聖誕慶典、音樂主題、沖繩及越南峴港之旅，為你打造難忘海上假期。

其中9晚「聖誕啟航」主題航線，讓大家沉浸於一站式海上聖誕樂園，遠離鬧市喧囂。全船洋溢濃厚節日氛圍，設有巨型聖誕樹、紅白拐杖糖等主題裝飾；可與聖誕老人selfie、參與Jamie’s Italian薑餅人曲奇手作活動，更有多款限定美食，如「咖語茶道」特調熱朱古力，以及Jamie’s Italian、Chops Grille節日限定菜單。

至於兩晚「Turn Up The Weekend」音樂主題航線，覆蓋週五至週日，讓大家可於海上輕鬆度過週末。期間更有多元音樂體驗，可在「Music Hall」隨藍調搖擺，或加入午夜派對，更可免費觀賞百老匯級國際歌舞表演《Showgirl》。

至於「5晚沖繩・石垣島航線」則讓大家輕鬆盡享琉球文化與海島風情，一站式探索沖繩世界遺產與石垣島自然景觀，深度體驗琉球文化，同時可以品嚐石垣牛、時令海鮮、阿古豬料理及海葡萄等地道美食。

同時亦設有「5晚越南峴港航線」，落地簽證由船公司直接安排，方便省時。

同時一站式體驗巴拿山壯麗景觀與會安古鎮人文風情，更有包含巴拿山纜車、會安簸箕船、占婆博物館及會安古鎮等多元探索的精選旅程。

