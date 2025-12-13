會員獎賞 |《星島頭條》APP 與你歡度聖誕 送香港馬灣公園挪亞方舟親子套票 43 份

今個聖誕，齊來跳上香港馬灣公園挪亞方舟，挑戰一連串智「螢」任務！

由 2025 年 12 月 20 日至 2026 年 1 月 1 日期間 (逢星期六、日及公眾假期)，挪亞方舟將舉行「螢幻智激聖誕之旅」，讓大人小朋友齊齊挑戰 5 大智螢任務 。召集全城勇士，化身「智螢神射手」，大玩激 Fun 鐳射槍，勇闖光影迷宮，解構宇宙奧秘，考你眼界、身手與智慧。激玩科幻閃爍的「無人機足球智激鬥」，進行大對壘，射入炫彩境界，訓練手眼協調。玩盡爆 Fun「螢光旋轉畫藝工房」，啟迪物理知識與藝術細胞，創出專屬大作。 親製耀眼精品「光之物語萌趣夜光筆」及甜點「Bling Bling 聖誕棒棒糖」，締造更多美妙時光。

「智螢迷宮神射手」

「無人機足球智激鬥」

「螢光旋轉畫藝工房」

「Bling Bling 聖誕棒棒糖 D.I.Y.」

「光之物語萌趣夜光筆」

凡成功完成以上任何一項智「螢」任務，可獲印章一枚；儲齊 3 枚不同體驗之印章，即可獲賞別注版小禮品以作獎勵 (數量有限，送完即止) 。

此外，大家可細味挪亞方舟度假酒店呈獻的豐富節慶佳餚「聖誕星夜盛薈自助晚餐」及「Chill 饗海景燒烤盛薈」，以美味佳餚迎接冬日佳節。更可入住酒店，享用全新推出的「聖誕歡樂溫馨度假套票」，暢玩香港馬灣公園挪亞方舟的各式奇趣景點及精彩體驗，再盡情探索小島的詩意美景，展開滿載悠閒與溫馨的假日之旅。你更可穿梭挪亞方舟及馬灣 1868 的多個打卡景點，留下冬日足印，並搜羅各處奇趣印章，匯合成別具珍藏意義的明信片，為這趟旅程增添更多難忘回憶。

《星島頭條》APP將送出「香港馬灣公園挪亞方舟聖誕親子套票」43份，每份包含一成人及一兒童入場門票，以及遊戲代幣10個（適用於「螢幻智激聖誕之旅」活動日子）。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

香港馬灣公園挪亞方舟「螢幻智激聖誕之旅」

活動日期：2025年12月20日至2026年1月1日期間（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

網站 ：https://www.noahsark.com.hk/tra/2025christmasevent.jsp

活動步驟：

步驟 1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟 2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至 12 月 17 日下午 1 時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：- 答案最有創意的 43 位參加者，將分別獲得「香港馬灣公園挪亞方舟聖誕親子套票」乙份，每份包含一成人及一兒童入場門票，以及遊戲代幣 10 個（適用於「螢幻智激聖誕之旅」活動日子）。

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至 12 月 17 日下午 1 時，逾時無效。

-《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的 43 名參加者，分別獲得「香港馬灣公園挪亞方舟聖誕親子套票」乙份，每份包含一成人及一兒童入場門票，以及遊戲代幣 10 個。- 所有禮物隨機派發，款式不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。