Nothing Phone (3a) Lite | 輕輕

那段路畢竟叫人太沉重，唯有輕裝上陣才能綿延下去。

輕輕的，今回Nothing以Lite之名，發佈Phone (3a) Lite，重新詮釋Nothing揚名透明簡約設計！當然，Lite可以代表親民價格，就能感受其鮮明風格、功能與流暢體驗。

白 / 黑兩色之選，其中採用Glyph燈光設計，作為Nothing獨特Glyph介面進化版本，靈感源自經典通知燈設計，Glyph燈光支援多項受歡迎功能，如「Flip to Glyph翻轉靜音」可在翻轉手機時接收靜音通知、「Essential通知」可為關鍵聯絡人設定提示，以及相機倒數方便拍攝合照，亦可自訂來電與聯絡人燈光序列。

使用Android 15驅動，搭載Nothing OS 3.5，帶來完整Nothing體驗，簡潔、具表現力且智能使用者介面以實用自訂功能為核心，提供流暢無縫操作體驗。Essential Key與Essential Space提供AI驅動工具，用以捕捉與整理筆記、創意及媒體內容，而Essential Search則能於無網路連線時即時存取已保存資料。

採用MediaTek Dimensity 7300 Pro處理器，由台積電4奈米製程打造。其八核心CPU最高時脈可達2.5GHz，針對高負載與遊戲穩定性進行優化，並搭配先進液冷系統，有效提升散熱與效能穩定度。

配備8GB實體記憶體，並支援最高8GB虛擬記憶體，合計最多可達16GB RAM，帶來流暢多工處理體驗，透過microSD卡可擴充至最高2TB儲存空間。雙5G、WiFi 6與Bluetooth 5.3技術確保穩定連線與低延遲音訊體驗。

配備三鏡頭系統，以同級頂尖5,000萬像素主攝鏡頭為核心，捕捉真實均衡且明亮照片。搭載旗艦Nothing Phone (3)同級TrueLens Engine 4.0影像處理，結合相機配置與先進AI編輯工具。6.77吋柔性AMOLED螢幕，感受大而明亮、色彩細膩視覺體驗，其峰值HDR亮度高達3000nits，戶外亮度達1300nits，使內容色彩鮮明、層次分明，黑色更深邃。

具有IP54防塵防水能力，適應日常各種挑戰。內部鋁合金電池框架則強化機身結構，提供耐用性。配備5000mAh大容量電池，結合高效能MediaTek晶片組與Nothing OS 3.5節能優化，讓手機在㇐般混合使用情況下可輕鬆續航近2天。支援33W快速充電，約20分鐘即可充至50%，同時具備5W反向有線充電功能，為配件提供便捷電力。

