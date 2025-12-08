ETM Remedies | 享受當下片刻

beauty

Billy Corgan早前與The Lyric Opera Orchestra & Chorus合作，將The Smashing Pumpkins 1995年經典專輯《Mellon Collie and the Infinite Sadness》嶄新詮釋，融合管弦樂與歌劇元素，三十年過去，稜角磨平了不少？！但當中憤怨怒氣，始終掙脫良久仍未必好好撫平，畢竟像〈Bullet with Butterfly Wings〉歌詞：「Despite all my rage, I am still just a......」

一業所感，學習放下，鬆緩，釋懷。正如芳香治療師Belinda Lam於2022年香港創辦ETM Remedies，品牌名稱縮寫＝Enjoy This Moment享受此刻之意，主張以大自然療癒力量啟迪平和與正面生活態度，製作100%全天然大豆蠟、精油配方、室內噴霧及香薰，配以燭具、室內噴霧及天然汽車香薰擴香器，旨在提振情緒、平衡身心，並營造安全寧謐空間。

代表作ONE.TWO.THREE禮盒，可以於薰衣草、玫瑰、天竺葵、葡萄柚、甜橙、雪松與香茅七款香氣中挑選當中三款，自家組成「三重奏」或交由Belinda以專業品味搭配，每支蠟燭皆以相應精緻乾花及乾果點綴，抒發放鬆身心獨特香氛。至於THE GLOW融燭燈（THE GLOW Candle Warmer）提供兒童及寵物友善香氛體驗，憑藉個人化零火焰融燭設計，讓芳香治療不受任何空間限制。設有四段調光與三個時間制設定，可以輕易掌控環境光暗與香氣濃淡，絕對屬節日送禮之選。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk