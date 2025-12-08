Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

ETM Remedies | 享受當下片刻

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
12小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

beauty

Billy Corgan早前與The Lyric Opera Orchestra & Chorus合作，將The Smashing Pumpkins 1995年經典專輯《Mellon Collie and the Infinite Sadness》嶄新詮釋，融合管弦樂與歌劇元素，三十年過去，稜角磨平了不少？！但當中憤怨怒氣，始終掙脫良久仍未必好好撫平，畢竟像〈Bullet with Butterfly Wings〉歌詞：「Despite all my rage, I am still just a......」

一業所感，學習放下，鬆緩，釋懷。正如芳香治療師Belinda Lam於2022年香港創辦ETM Remedies，品牌名稱縮寫＝Enjoy This Moment享受此刻之意，主張以大自然療癒力量啟迪平和與正面生活態度，製作100%全天然大豆蠟、精油配方、室內噴霧及香薰，配以燭具、室內噴霧及天然汽車香薰擴香器，旨在提振情緒、平衡身心，並營造安全寧謐空間。

代表作ONE.TWO.THREE禮盒，可以於薰衣草、玫瑰、天竺葵、葡萄柚、甜橙、雪松與香茅七款香氣中挑選當中三款，自家組成「三重奏」或交由Belinda以專業品味搭配，每支蠟燭皆以相應精緻乾花及乾果點綴，抒發放鬆身心獨特香氛。至於THE GLOW融燭燈（THE GLOW Candle Warmer）提供兒童及寵物友善香氛體驗，憑藉個人化零火焰融燭設計，讓芳香治療不受任何空間限制。設有四段調光與三個時間制設定，可以輕易掌控環境光暗與香氣濃淡，絕對屬節日送禮之選。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
12小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
5小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
2小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
18小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
17小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
6小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
5小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
10小時前
更多文章
落葉 | 狂瘋傳掃落葉創作 by はまー
culture日本奈良高中美術老師はまー @hamacream 大約十年前問自己：「有冇一啲免費活動可以激發學生產生對藝術嘅興趣？」其後諗到：秋日飄落絢麗落葉。於是，佢拎起掃把，開始創作。多年來，每年
2025-12-04 00:00 HKT
東 TOUCH