Miu Miu | by Oakley 升級聯名裝備

fashion

意大利Miu Miu與美國Oakley首度合作別注系列登場！

兩大單位將滑雪裝備升級，系列當中Oakley經典設計透過Miu Miu視角詮釋，包括Oakley超大尺寸Line M環繞式滑雪鏡，配備增強對比度PRIZM鏡片，技術強化視覺體驗，確保晴朗天氣下雪地周邊視野更清晰凸顯呈現細節，更提供100% UVA/UVB防護，無框鏡片和可調節彈性鏡帶（相容於Miu Miu by Oakley以及其他類型多種頭盔），側面均飾有Miu Miu標誌。

另外Miu Miu by Oakley MOD 1 MIPS特別版聯名雪地頭盔，賦予深灰色塗裝，採用創新技術締造，兼顧安全性和耐用性。符合人體工學個人化貼合設計，提供穩固性，安全帽正面設有固定通風口，有效防止面罩起霧，頂部通風口則保證良好空氣流通，柔軟三層泡棉結構搭配（可拆卸）吸濕排汗抓絨內襯，確保配戴舒適，並於佩戴者額頭位置印上同色系Miu Miu logo！

閱讀更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk