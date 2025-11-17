Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SHIBUYA PARCO | 6週年紀念企劃

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2025-11-17 00:00 HKT
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

東京⁡新生澀谷PARCO 6週年紀念，將於11月21至24日「SHIBUYA PARCO 6th Anniversary」企劃開催！

紀念新生澀谷PARCO於2019年重新開業，將舉辦多項慶祝活動如OPENING PARTY、PARCO × Rainbow Disco Club「field friend」、安部勇磨 SPECIAL LIVE、Ema Gaspar Exhibition（GALLERY X BY PARCO）等；主視覺圖採用（慶祝成立35週年品牌）UNDERCOVER主理人高橋盾畫作，而活動期間，前300名在指定店舖消費滿10,000円以上（含稅）將獲贈由UNDERCOVER NOISE LAB設計限量版鎖匙扣UNDERCOVER original acrylic keychain！

「Global Niche－深化、濃烈、呼吸

磨礪個性，融合多元感性，締造獨樹一格文化。

從澀谷走向世界。」

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
聯乘 | HUMAN MADE × KAWS 家庭聯名
fashionKAWS最新展覽「KAWS: FAMILY」將於11月15日美國三藩市現代藝術博物館San Francisco Museum of Modern Art（SFMOMA）開幕，紀念今回展覽
2025-11-18 00:00 HKT
東 TOUCH
sacai | 鍋釘節日膠囊
fashion每年最期待sacai Holiday Collection將於本周五釋出！特別釋出節日限定膠囊系列，當中服飾透過重新詮釋細節元素展現嶄新風貌，如巧妙運用鍋釘呈現手袖徽章與左胸魔術貼（飛行
2025-11-13 00:00 HKT
東 TOUCH