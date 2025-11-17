SHIBUYA PARCO | 6週年紀念企劃
東京新生澀谷PARCO 6週年紀念，將於11月21至24日「SHIBUYA PARCO 6th Anniversary」企劃開催！
紀念新生澀谷PARCO於2019年重新開業，將舉辦多項慶祝活動如OPENING PARTY、PARCO × Rainbow Disco Club「field friend」、安部勇磨 SPECIAL LIVE、Ema Gaspar Exhibition（GALLERY X BY PARCO）等；主視覺圖採用（慶祝成立35週年品牌）UNDERCOVER主理人高橋盾畫作，而活動期間，前300名在指定店舖消費滿10,000円以上（含稅）將獲贈由UNDERCOVER NOISE LAB設計限量版鎖匙扣UNDERCOVER original acrylic keychain！
「Global Niche－深化、濃烈、呼吸
磨礪個性，融合多元感性，締造獨樹一格文化。
從澀谷走向世界。」
