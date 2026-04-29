一場在科大的國際頂級音樂盛宴

「果敢與他的朋友們國際音樂會」在香港科技大學（科大）圓滿舉行，此次音樂會由科大人文社會科學學院主辦，筆者作為會長的香港內地經貿協會協辦。國際二胡大師果敢是首位取得法國最高榮譽“藝術與文學騎士勛章”的中國民族音樂家，在筆者的介紹下，他3年前首次在科大演出。今次這場音樂盛會他帶同9位來自世界各地的音樂家演出，分別來自法國、比利時、瑞士、蒙古、突尼斯、土耳其等。

此次音樂會著重融合東西方音樂元素，涵蓋爵士樂、古典音樂、搖滾樂、中國音樂、 土耳其音樂、 阿拉伯音樂、 蒙古音樂、探戈等，打造一場跨越文化與傳統的音樂對話，糅合中國傳統樂器與其他國家的樂器，奏出中外音樂的和諧，讓世界音樂融合到一起，為香港作為中外文化藝術交流中心增添色彩。這次演出非常成功，在果大師的二胡帶動下，獨特的中外音樂家組合及原創曲目，加上各種樂器的完美結合和音樂家口中盪漾的天籟之聲，各位國際音樂大師及其樂器發揮得淋漓盡致，縱橫交錯，來欣賞的觀眾都讚口不絕、掌聲雷動！一浪接一浪的樂章把大家帶進奇妙的意境，絕對稱得上是國際頂級音樂盛宴。

果敢不只是為位國際知名的二胡演奏家，他還是作曲家和文化策劃人，是法國藝術家作曲家協會會員、聯合國教科文組織特邀藝術家、中國民族管絃樂協會榮譽理事、廣州星海音樂學院客座教授、瀋陽音樂學院客座教授，獲得文明與對話首位傑出中國藝術家大獎、維也納議會廳和音樂節組委會頒發的「傑出藝術家」大獎、第五屆「世界傑出華人藝術家大獎」 。果敢在全世界100多個國家與地區演出3,000多場，錄製90多種各類唱片，錄製如【功夫熊貓】、【新少林寺】等40多部中外電影音樂。近年來他經常回國巡演並參加央視各類大型文化節目，獲得億萬觀眾的愛戴。他旅居法國並長期在海外發揚中華文化，其中西合壁的音樂風格引起觀眾的喜愛和好評。

筆者當初很高興能説服旅居法國20多年的果敢大師通過優才計劃在香港建立基地，邀請他擔任我們協會的文化藝術委員會副主席，並把他引薦到科大，獲聘為兼任教授和駐校藝術家，希望以他的成功國際經驗，帶引香港和內地藝術家走向國際，期望他能為香港中外文化藝術交流中心的發展作出貢獻，一起說好中國故事、香港故事。

香港作為中外文化藝術交流中心，很需要像果敢大師這樣走遍世界的頂尖人才，與各國藝術家深度合作，不只是本地人熟悉的藝術家，而是為國際熟悉的藝術家，他們作為中外文化交流的橋樑，既要發揚中華文化的優秀傳統，更要與世界各國的優秀藝術家合作，創造屬於整個世界全人類的跨文化作品。事實上，糅合中外文化的特定使命，與推廣中國文化的任務同樣重要，這樣才能在全球化新時代充分發揮中國的軟實力。要建立強大的文化力量，有時不需要過於刻意強調自身優勢，更多是建設在彼此尊重及相互欣賞的基礎上，才得以持久。在果敢大師所組織的演出之中，筆者充分體會到這種情懷，有待更多的伯樂和有心人在香港密密結緣，一起發揚這種精神，讓香港真正成為中外文化藝術的樞紐，把中華文化發展為全人類共享的財富！

撰文：黃炳逢

香港內地經貿協會會長