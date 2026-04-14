浮針速治濕重腰痛｜袁康就博士

「病向淺中醫」永遠是對的，長者更要留意。即使身體一向健康的「老友記」，當病痛來襲，馬上就醫為上。要知道，年紀大，機能肯定隨年齡衰退，一病不治，可能引致另一病冒起，無論在醫療費角度抑或長期痛苦角度去考慮，都是求醫越快越好。

致病原因多種，內在因素之外，還有外因，而天氣是常見外因。很多人在季節轉變期間生病，最常見的是風濕。中醫認為，風寒暑濕燥火六邪之中，風易走而濕難治。當濕重的日子到來，身體很自然發出訊號。

濕重致病

70歲的曾先生腰痛兩星期。

「你痛在哪？」

「兩側腰眼都痛，右側較嚴重，兩星期了，昨晚最痛。」

「那你兩星期前怎弄傷的？」

「沒有特別原因，那天慢慢㾓㾓的痛出來。」

「你以前患過腰痛嗎？」

「未試過！」

「久坐引致？」

「或許是，但我的工作是大廈保安，沒事處理就坐着，有事便周圍走，坐不定的。」

「近日濕氣嚴重，有關係嗎？」

「過去有的。濕重的日子總是㾓㾓攰攰。」

「這幾天相對濕度90%，很多人風濕病發作啊！」

他彎腰、挺腰、轉腰，結果是：彎腰80度右腰眼㾓痛明顯，並下傳臀部。挺腰、左轉腰、左屈腰，也是右邊腰痛明顯。

我請他俯臥床上觸診。他兩側豎脊肌明顯繃緊，右側比較僵硬。右腰方肌、右多裂肌、右臀大肌都是患肌。

平時拉筋

「你右側腰部肌肉多處繃緊，近日濕氣重，你會感覺重重墜墜，你到70歲才出現痛症，算不錯了。」

「我平日有做拉筋運動，平時工作又不會久坐久企……」

「對，年紀大要做些不負重的肌肉運動，保持肌肉鬆柔。」

我用浮針先放鬆他兩側豎脊肌，繼而處理其餘患肌。我再請他下床做彎腰等動作。

「哈，好太多了！」

「如果針前痛10分，現在痛幾分？」

「不痛了！0分。」

「那你明天再來吧，肌肉有記憶，或許你回去有輕微反彈。」

翌日曾先生說：「今早反彈，有2分。」效不更方，繼續浮針治療。

第三天他說：「不痛又沒反彈了，今天可否治手痛？」（完）