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氣功｜內丹肘後飛金晶與腦髓液｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
5小時前
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生活 專欄
內容

內丹氣功經過百日築基煉得真炁之後，煉者繼續「採藥」，務使真炁量多；每次打坐要做「肘後飛金晶」，把真炁上傳上丹田泥丸宮。

肘後飛金晶的做法是：吸氣脹肚，脹肚盡後閉息提肛，前彎腰，挺腰、夾胛、昂頭，待下關（命門L2）熱……熱則昇身坐正鬆肚皮，仍然夾胛、仍然昂頭、仍然閉息提肛，待中關（夾脊T5）熱……熱則鬆㬹，然後雙手掩耳、舌抵上顎，仍然昂頭、仍然閉息提肛，待上關（天柱C3）熱……熱則點頭、咽津，吸氣再做。

真炁沿脊柱分三段（三關）逐級往上推進。下關羊車搬運，因羊走山路最棒；中關鹿車搬運，以其跑得快；上關牛車搬運，以其夠力撞入髗內，此即「三關一撞，直入泥丸」，真炁滿佈大腦。由於真炁多能生真液，舌抵上顎能催化更多津液生成，此液異於一般口水。可參考視頻 RTHK：《修行‧內丹氣功》, 2014.

(https://www.youtube.com/watch?v=8MwLPiASptg) 15:00-18:00.

強化腦髓液功能

由脊柱向上衝的真炁，除刺激感覺神經誘發熱感之外，更同步強化腦髓液的上行，這為身體帶來莫大的裨益。

腦髓液遊走於大腦與脊柱之間。由兩側腦室，經第三腦室、第四腦室，流注整個大腦周圍及下行脊柱至骶2，再上行入大腦。腦髓液每天以150ml遊走五六次，每天更新500ml。它重要功能之一是帶走腦中毒素與廢物，歸屬於「膠淋巴系統（Glymphatic System）」，有「洗腦」作用，例如清洗阿茲海默症（Alzheimer's Disease）的殘留斑點。

閉息提肛骶椎前擺

當骶椎向前擺時，腦髓液會向上衝；骶椎向後擺則腦髓液下流，這動作可為腦髓液流動增強28%。當我們做肘後飛金晶，大力閉息提肛時，骶椎會向前擺，腦髓液便向上衝，再加上三關造就真炁迫放效果，腦髓液湧入上丹田，亦即第三腦室，除了清洗，還激活第三腦室的腦下垂體（Pituitary Gland）和松果體 （Pineal Gland）。前者統領內分泌。後者分泌退黑激素，是內丹高階「大藥」的主要成份；更重要的是，它與神秘經驗結緣而有「第三隻眼」的功能，是內丹陽神修煉的修煉對象。（完）

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