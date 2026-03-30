中醫能醫什麼病（二十四）：急性尿道炎｜施卿卿博士

這次患者與醫生都是我本人。春節後返工第一天我起夜了好幾次，每次都頗急，當時我以為是因為晚上喝了太多湯。但第二天返工，剛坐下没多久又想去廁所小便，而且次數越來頻繁，也越來越急迫，同時還伴有尿痛、小腹脹痛不適，期間還有兩次尿中帶血，我知道患了急性尿道炎。之所以患病很可能是因為假期的最後一天我去萬宜水庫行山，連續走了四五小時，飲水量不足再加上汗出受風導致的。

因為在工作中不便去做檢查，而且中醫治病一向更重視望聞問切四診資料而不是檢查報告，因此給自己把了脈看了舌就直接開始治療了。根據舌象和脈象再結合症狀，我判斷自己既有氣虛又有濕熱下注，因此我給自己配了小柴胡湯合八正散加減的顆粒劑，並且不停地飲水。同時也給自己扎了針，選了復溜、三陰交、陰陵泉、合谷、液門、足三里、下巨虛、足通谷等穴，以及中極、關元、水道等穴以養陰生津、清熱袪濕、利尿通淋。在喝完第一次中藥及針灸後大約一小時左右，排尿間隔開始延長，尿痛減輕。

等到下午喝完第二次藥後不久，已没有尿痛，小便次數雖然仍較正常頻繁，但間隔明顯延長了，也不那麼急迫了。等到晚上收工回家，尿頻、尿急、尿痛的症狀已基本消失，當晚半夜也只起夜一次，我感覺已差不多恢復正常了。雖然第二天開始已没有明顯的症狀，但我還是再多服了三天的中藥，直到小便清澈才停藥。因為尿道炎是細菌感染引起的，需要足够的藥量和療程去控制感染，如果喝了一天中藥做了一次針灸就因為症狀緩解而貿然停藥，炎症很有可能會反覆。

說實話，用中藥針灸治療急性尿道炎，能在一天之內消除尿道刺激征我也有點意外。香港中醫師平時能治療這一類急性病的機會并不多，因為多數患者在出現尿頻、尿急、尿痛這些症狀時會在第一時間去找西醫，經過驗尿、驗血、明確診斷再服用抗生素這個流程。我平時在診所接觸更多的是先經過西藥治療其後又反覆發作的尿道炎。我自己也一直認為中藥治療急性尿道炎需要三五天症狀才會消失的。而我這次治療之所以能在短時間內取效，我想一是因為我在出現症狀後即時開始治療，二是中藥與針灸雙管齊下，發揮了1+1>2的功效。

急性尿道炎在臨床上相當常見，女性尤其多發，這主要是由於女性的尿道較短且較近肛門因此更易發生感染。西醫認為，急性尿道炎多由大腸桿菌、支原體等致病菌感染引發，與尿路梗阻、衛生不佳、飲水不足、免疫力下降相關。其典型症狀就是出現尿頻、尿急、尿痛這三大尿路刺激症，有部分患者可出現血尿、惡寒、發熱等症狀；結合尿液常規檢查、尿培養可以確診。治療以抗生素為主，同時配合大量飲水，經過治療 3-7 天症狀多能缓解，但不規範用藥易導致復發或出現耐藥性。

中醫則急性尿道炎將歸属於「淋證」中的「熱淋」和「血淋」的範疇。常見於外感濕熱之邪或飲食不節（嗜食辛辣、油膩、生冷食物）導致濕熱内生，下注膀胱，出現尿頻、尿急、尿痛等症；濕傷血絡則會出現血尿。反覆發作的患者則常有氣虛等其它因素影響。因此，治療以清熱利濕、利尿通淋為主，常用的方劑有八正散、小薊飲子、豬苓湯等；針灸主要取腎經、膀胱經、脾經、任脈等經絡的穴位，比如陰陵泉、三陰交、中極等，通常都能取得較好的療效。

針對急性尿道炎的預防，除了要避免不良衛生習慣，更需要留意每天適當補充水分，以及避免忍尿，減少辛辣刺激食物和甜食的摄入。一旦發現小便顏色較深或有尿頻、尿急、尿痛等症狀時，可用適量白茅根或車前草、冬瓜、薏米、赤小豆煲水代茶頻繁飲用，可以起到清熱利尿、預防以及輔助治療急性尿道炎的作用。