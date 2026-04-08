治療旅遊行山腳趾痛｜袁康就博士

肌肉勞損可直接誘發痛症。日常生活打理家務，不經意就肌肉勞損了。最常見是持續抹窗導致網球肘；跪地收拾雜物兩小時，站起來腰骨幾乎不能挺直。

出外旅行給我們肌肉勞損的機會也很多，譬如參加旅行團去張家界、黃山、萬里長城等，雖然有纜車可以使用，對於出門就有交通工具的香港人來說，上山落山要走頗多的山路，可能吃不消。年紀大的朋友，容易誘發膝痛、腰痛或者足底筋膜炎。

行山導致筋膜勞損

陳先生旅遊張家界之後，患上腳趾痛。

「我右腳第二腳趾底部很痛！三個月前張家界旅行之後，腳趾就腫痛，應該是行山路太多。最初幾天腳趾還腫起來，我自己捽跌打酒、踩網球……」

我帶上手套按壓他的腳趾。可見腳底第二趾第二關節有些微腫脹。

「是這裏痛嗎？」

「哎呀，就是這裏。」

「你的痛位似乎起了『枕』（厚繭）。」

「是的，我踩網球，碌來碌去。」

「誰教你這樣做的？」

「沒有呀，看youtube視頻學回來的。」

發炎不能摩擦

「那就出問題了，小事變大！」

「什麼意思？」

「你腳趾紅腫痛，是發炎的徵兆，當你發炎機制出現，在患處大力摩擦，很容易導致筋膜變粗變大，變成『枕』。這個『枕』很難消退的。我還可以用浮針把你的腳趾痛消除，但那個『枕』……唯有讓它慢慢消退吧。你的腳趾不再痛的話，治療就可以停止。」

我在他的右小腿尋找「患肌」，果然發現他的腓骨長肌、內側的屈趾長肌都明顯繃緊。臨床上，內外側同時出現患肌非常罕見，很明顯，他是行山勞損導致的。

我用浮針逐一把患肌鬆開，然後再按壓他的腳趾。

「如果剛才你痛十分，現在痛幾分呢？」

「痛減了，八分吧。」

「嗯，明天再來吧。記緊不要再踩網球，也不要捽藥酒，讓患處休息呀！」

陳先生依吩咐停止摩擦患處，連續幾天治療，第四天他已經好多了，「枕」變薄了，壓痛亦不太明顯，總共六次治療達到滿意效果。

我給他解釋：「那塊『枕』雖然不痛，還需要時間修復變軟。」（完）