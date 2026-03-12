Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

發熱出疹疾病的中醫治療｜呂兆陞中醫師

呂兆陞
呂兆陞
註冊中醫師
1小時前
生活 專欄
內容

近日冬春之交，診所接收了近年最多的發熱出疹疾病，包括德國麻疹、水痘、帶狀皰疹、小兒玫瑰疹、手足口病、猩紅熱、川崎病、成人史迪爾氏病(AOSD)等等。這類疾病從現代醫學角度看，大多屬於病毒或細菌感染性疾病或自身免疫性疾病。針對病毒性疾病和自身免疫性疾病，中醫治療都有明顯作用，而且針對發熱出疹疾病，中醫溫病學早已有完整且具體有效的論述。

水痘、手足口病、德國麻疹、玫瑰疹這類由病毒感染引致的發熱出疹疾病，現代醫學主要以症狀抑制治療為主。中醫則認為發熱和出疹，是體內正氣與病邪鬥爭的外在表現，所以，治療上會按病邪性質、病邪深淺、正氣盛衰和病情階段等要點，決定具體用藥之法。

有別於現代醫學的對抗性治療，針對初期發疹，中醫認為適當運用藥物透邪外出，能加速完成整個出疹過程，更有助疾病快速痊癒。如果病情出現高熱不退，疹出紫暗，則提示熱邪深陷，中醫則會清熱涼血與透邪外出並用，並會運用宣透分消瀉下諸法引邪外出。至患病後期或康復期，病人往往會出現神疲乏力，口乾納差等等氣陰不足的情況，中醫則予以益氣固表、滋養陰液等法以助康復，更是中醫治療獨有之長。

中醫治療也更著重個人化，即使是同一種病，體質較強用藥可稍猛，體弱則要兼顧扶正。高度個體化的治療，往往能更貼合病人瞬息萬變的病情。例如，近日筆者治療一家兩姐妹同患手足口病。姐姐體質寒濕，發病較緩但疹出不透，出疹色淡且水皰較多，低熱反覆，預計病情會遷延。治療上以宣透發疹為主，助以利濕，藥後病人疹透身靜熱退。妹妹體質偏熱，發疹急且出疹色紅疼痛，高熱明顯，服退熱藥後熱仍不退。中醫治療則以涼血清熱及宣透並用，服藥後當晚紅疹疼痛減輕，熱退汗出，後續以清熱養陰之法調治。

中醫治療發熱出疹的疾病有其獨特的思路，與現代醫學病因學理解不同。以筆者多年中醫治病經驗，中醫這種初則透疹引邪外出，重則清熱涼血宣透，後期則育陰清熱調養的治療方案，確切有效且能快速減輕病人痛苦，十分值得推廣。

中醫讓你遠離體臭｜呂兆陞中醫師
        夏日炎炎，即使足不出戶，在家閒坐也會大汗淋漓。隨著大汗而來的，往往是陣陣的體味。有些人，自覺體味濃烈，在地鐵車廂裡都不敢抬高胳膊。有些人，卻「身在此山中」，身有濃烈氣味卻渾然不覺。要解
2025-06-16 09:49 HKT
呂兆陞