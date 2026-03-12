生活｜我對出位醫生的回憶

最近TVB節目《醫啲阿媽都唔知》，訪問了鄒重璂醫生，其中「食菜無法解決便秘」一說非常出位，引起不少談論。

鄒重璂醫生是嘉禾集團創辦人、一代電影大亨鄒文懷（Raymond Chow，1927-2018）的兒子。根據AI的綜合描述：「兩人父子關係長期疏離，但鄒重璂曾稱視父親為偶像，鄒文懷也曾讚賞其『獨力有成就』。」

這番描述其實主要出自我當年做雜誌編輯時，旗下記者所做的一篇獨家報道。當時鄒氏父子關係還未公開，但記者獲得線報，於是分別到診所訪問鄒醫生，並到鄒文懷大宅按門鈴訪問。沒料到兩人對父子關係坦然直認，從此不少媒體就稱鄒醫生為「公開的私生子」，但必須聲明，雖然報道是我帶領的記者所做，我對上述稱呼十分反感。

離開媒體轉投醫療公關後，我也有機會訪問過鄒醫生。那次訪問主題十分簡單，講抗敏感可用新一代抗組織胺藥物。鄒醫生十分健談，說話也非常生動，他以嗎啡比喻抗組織胺：不少人擔心抗組織胺有副作用，但當你過敏症發作時，抗敏是最大目的，不應顧忌相對小的副作用，就如嗎啡止痛藥，當病人痛到要生要死時，止痛是最重要的，不應因嗎啡會上癮而卻步。更重要的是，他認為嗎啡上癮是心理問題，用它來止痛是從來不會令人上癮的。

他的見解獨到而有力，是否為公眾或醫學界接受則見仁見智。我個人始終十分尊敬他的努力與敢言。