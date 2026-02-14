中醫能醫什麼病（二十三）：反覆球結膜出血｜施卿卿博士

去年10月，張女士因為咽痛、咳嗽、腹瀉等上呼吸道症狀來就診，當我看到她右眼球紅紅一片的出血迹象時便問她什麼時候出現的，她於是說起令她深感痛苦的發病經過。

原來在過去的一年，張女士開始出現視力模糊的問題並逐漸加重，後經眼科檢查為白內障並安排進行了手術。去年8月眼科醫生幫張女士進行右眼白內障手術并植入最新型的3D晶體，意欲同時解決她遠視的問題。但張小姐在術後卻無法適應新植入的晶體，并因眼睛不能聚焦而常常頭暈。無奈之下她只好再次接受手術，取出3D晶體再重新植入傳統的晶體，在這次手術之後她的眼睛終於可以聚焦也不再頭暈了。

然而，第二次手術之後幾日張女士的右眼球突然一片血紅，這是坊間所說的眼爆微絲血管，正式的醫學診斷叫球結膜出血。張女士再到眼科醫生處覆診，醫生給了她眼藥水，并告訴她很快就會好的。確實張女士的右眼的出血過了幾天就消失了。但讓張女士没想到的是，右眼球出血才剛好一兩天又再一次出血，於是她又去找眼科醫生。這次眼科醫生很仔細地幫她做了檢查，然後很無奈地告訴她，她的眼球包括植入的晶狀體、傷口等都完全正常，因此除了繼續滴眼藥水没有其他治療措施可做。於是，從去年9月到10月期間，張女士反反覆覆出現多次球結膜出血，基本上是剛好了兩三天又再次出血。而這麼頻繁的球結膜出血帶給張女士很大的困擾：一是她見客戶時影響形象，二是後來逐漸出現右眼球異物感、流淚、眼乾澀等不適。

我跟她說，既是如此，那我就在開藥方時盡量兼顧到上呼吸道感染和球結膜出血這兩個問題，并根據她的脈象、舌象等綜合分析，給她配了以小柴胡湯、桑菊飲、葛根芩連湯加減的藥方。在服用六天的中藥後，張女士的感冒症狀緩解，球結膜出血也消退，并且此後未再發作。但為了預防復發，我仍根據她的脈象、舌象繼續用中藥調理。後來因張小姐在反覆出血後右眼球結膜有綠豆大薄膜狀增生物令她感到如有水霧，因此我建議她再配合針灸以消除增生物。就這樣經過服用18天的中藥和兩次針灸之後，張小姐白內障術後出現的反復球結膜出血、膜樣增生物等問題就好了。

球結膜出血是眼科病常見病，多見於過度用力比如劇烈咳嗽、搬重物、劇烈運動等導致眼部血管壓力驟升而出現血管爆裂出血，或者是由於外力刺激如揉眼睛、眼睛受到撞擊等引起；眼部手術或檢查亦可能誘發球結膜出血。此外，熬夜、過度用眼也更易誘發出血。而反覆的球結膜出血相對較少，有可能是由於動脈硬化及凝血功能異常導致。單純球結膜下出血在避免用力及減少用眼疲勞的情況下，即使不用藥通常1~2週後也可自行吸收消退，如欲加快吸收則可以外敷眼睛以及使用眼藥水促進康復。

球結膜出血在中醫叫“白睛溢血”，主要分為虛實兩種類型。實証通常是肺热引起者，常見於青壯年，可用退赤散加减。針對這一類型還有一種簡便的外治法就是用桑葉薰眼。方法是用適量桑葉煲水後，利用桑葉水的蒸氣來薰眼(注意保持適當距離防步燙傷)，并飲用桑葉水，這樣可以明顯加快球結膜出血吸收。而虛証常見於老年人，多由於肝腎不足引起，可用归芍地黄汤加减治療。

張小姐出現的反覆球結膜出血則與常見的球結膜出血有所不同。雖然第一次發生球結膜出血確實與手術對眼球刺激的有關，但此後的反覆發作又和她自身的體質有一定關係。第一次治療時，由於她同時兼有風熱感冒的症狀，因此我選用了桑葉、菊花這類既可以清肝明目又可以疏風清熱止咳的藥物，此後的治療則更着重調體質。她既有中氣虧虛，又有膽熱上炎，因此用藥或以小柴胡湯為主清膽熱，或以小建中湯為主補中氣，再加上決明子、蔓荊子這一類具有明目除翳功效的中藥，針灸也主要是選取具有補肝脾、瀉膽胃熱功效的穴位如曲泉、太白、陽陵泉、丘墟、足三里等穴位再配合眼周的穴位瞳子髎，就這樣解決了令張小姐困擾不已的反覆球結膜出血問題。

衷心感謝各位讀者過去一年的支持! 值此新春佳節來臨之際，恭祝大家新年快樂，一馬平川，身體健康，龍馬精神!