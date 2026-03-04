膝窩腫痛不治膝｜袁康就博士

膝關節的結構非常複雜，周圍佈滿肌肉和韌帶，關節內部又有十字韌帶和半月板。造成膝痛的原因很多，運動創傷、扭傷、退化都有可能，甚至有些不屬於膝關節的損傷也能導致膝痛。

74歲的倪先生患左腿膝窩腫痛兩年，膝關節不能蹬直，行路、上樓梯都㾓痛，嚴重影響生活作息。西醫給他膝關節注射骨膠原，未見改善。

「現在最痛在哪？」

「就在膝窩後外側。」

「甚麼動作會痛？」

「不能蹬直，稍為直腿就痛，間中有卡響。」

「上落樓梯痛嗎？」

「落樓梯不痛，上樓梯非常痛！」

我請倪先生上床觸診。

他的左膝窩明顯腫硬，按之則痛；仰臥時，左膝關節不能躺平，離床有10cm高。

「你拍過x光？」

「膝關節和盆骨都拍x光，報告說膝關節沒異常，只有輕微退化；上面股骨頭關節位狹窄。」

「嗯，臀部有痛嗎？」

「髀罅間歇地痛，有時行路覺得㾓痛。」

我用力按他的髀罅。「痛呀！」

我請他俯臥， 按壓他的坐骨結節。「這裏也痛嗎？」

「痛。」

我沿着坐骨結節向遠端觸摸，發現他股二頭肌非常繃緊僵硬。很明顯，這條肌肉是最大嫌疑肌。

元兇是股二頭肌

我給他解釋：「你不是膝關節出問題，是連着膝關節的股二頭肌出問題，它是大腿後側一塊重要肌肉，由坐骨結節延伸到膝關節外側的腓骨頭上，幫你曲膝。你現在股二頭肌繃緊，引致膝關節屈膝功能障礙並且腫痛，只要鬆開股二頭肌，你的問題自然解決。」

「是嗎！不是膝關節的問題嗎！怪不得過去對付膝關節的治療都沒有好過。」

由於傷患已經兩年，臀部和腰部的肌肉代償，日久也成為「患肌」。我用浮針先鬆開他的膕肌、小腿的腓腸肌和腓骨長肌，然後再鬆開臀大肌和內收肌，最後處理那病患主角：股二頭肌。

我請他仰臥再平放膝關節，他的膝關節明顯低了，可伸直多了，還有2cm就伏貼床上。

「你現在感覺如何？」

「鬆多了。」

「髀罅現在還痛嗎？」

他舉起整條腿說：「不痛了。」

我大力按壓他的髀罅痛點。

「都不痛了。」

「太好了，你明天再來吧。」

（完）