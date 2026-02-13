農曆新年寵物飲食注意事項

農曆新年作為中國人傳統節日，象徵家庭團聚與喜慶氛圍。許多寵物主人會攜帶毛孩一同前往長輩家拜年聚餐，這不僅增添溫馨，亦強化人寵情感連結。然而，在節慶歡樂中，常見家人出於善意分享人類食物予寵物，此舉雖無惡意，卻可能引發嚴重健康風險，包括腸胃不適、嘔吐、腹瀉，甚至器官損害如腎臟或肝臟衰竭。

農曆新年期間，餐桌充斥豐盛年菜，如重油重鹹的熱炒菜餚或燉湯，這些食物鹽分與油脂過高，易導致寵物腎臟負荷過重，引發高血壓或腎衰竭。骨頭類食物，如雞骨或魚刺，雖看似無害，卻可能碎裂刺傷寵物腸道，造成內出血或梗塞。含酒精飲料或高糖甜食則會干擾寵物神經系統，導致中毒症狀如抽搐或意識喪失。更嚴重者，某些成分如蔥、蒜、洋蔥屬於劇毒類別，能破壞寵物紅血球，引發貧血或溶血性疾病。

常見危險食物清單如下：

一是澱粉類，如年糕、發糕或蘿蔔糕，易造成脹氣與消化不良；

二是零食類，包括魷魚絲、小魚乾、牛肉乾或油炸食品，過鹹過辣可能誘發胃腸炎；

三是堅果類，如瓜子、杏仁果、開心果或夏威夷果仁，高脂含量導致胰臟炎；

四是甜食類，糖果、果凍、布丁及巧克力尤為危險，巧克力中可可鹼與咖啡因對貓狗具致命毒性；

五是水果類，葡萄、葡萄乾或果核（如蘋果、桃子核）含氰苷，易引發中毒；

六是植物類，年節裝飾如百合花、冬青或槲寄生，若寵物誤食，將導致腎臟損害或神經毒性。此外，人造甜味劑如木糖醇（xylitol），常見於無糖甜點，亦會造成低血糖與肝衰竭。

為防範這些風險，寵物主人應採取預防措施。事先與家人溝通，說明寵物飲食禁忌，避免善意餵食。準備專屬寵物餐點，如清蒸無調味的肉類、蔬菜或合格寵物食品，讓毛孩參與團聚而不失健康。聚餐時密切監督寵物，避免其接近餐桌或撿食掉落食物。若寵物出現異狀，如持續嘔吐、腹瀉或無精打采，立即求助獸醫診治。同時，選擇寵物友善環境，確保節慶裝飾遠離寵物觸及範圍。