Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年寵物飲食注意事項

香港寵物營養學會
香港寵物營養學會
Lau Sir
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

農曆新年作為中國人傳統節日，象徵家庭團聚與喜慶氛圍。許多寵物主人會攜帶毛孩一同前往長輩家拜年聚餐，這不僅增添溫馨，亦強化人寵情感連結。然而，在節慶歡樂中，常見家人出於善意分享人類食物予寵物，此舉雖無惡意，卻可能引發嚴重健康風險，包括腸胃不適、嘔吐、腹瀉，甚至器官損害如腎臟或肝臟衰竭。

農曆新年期間，餐桌充斥豐盛年菜，如重油重鹹的熱炒菜餚或燉湯，這些食物鹽分與油脂過高，易導致寵物腎臟負荷過重，引發高血壓或腎衰竭。骨頭類食物，如雞骨或魚刺，雖看似無害，卻可能碎裂刺傷寵物腸道，造成內出血或梗塞。含酒精飲料或高糖甜食則會干擾寵物神經系統，導致中毒症狀如抽搐或意識喪失。更嚴重者，某些成分如蔥、蒜、洋蔥屬於劇毒類別，能破壞寵物紅血球，引發貧血或溶血性疾病。

常見危險食物清單如下：

一是澱粉類，如年糕、發糕或蘿蔔糕，易造成脹氣與消化不良；

二是零食類，包括魷魚絲、小魚乾、牛肉乾或油炸食品，過鹹過辣可能誘發胃腸炎；

三是堅果類，如瓜子、杏仁果、開心果或夏威夷果仁，高脂含量導致胰臟炎；

四是甜食類，糖果、果凍、布丁及巧克力尤為危險，巧克力中可可鹼與咖啡因對貓狗具致命毒性；

五是水果類，葡萄、葡萄乾或果核（如蘋果、桃子核）含氰苷，易引發中毒；

六是植物類，年節裝飾如百合花、冬青或槲寄生，若寵物誤食，將導致腎臟損害或神經毒性。此外，人造甜味劑如木糖醇（xylitol），常見於無糖甜點，亦會造成低血糖與肝衰竭。

為防範這些風險，寵物主人應採取預防措施。事先與家人溝通，說明寵物飲食禁忌，避免善意餵食。準備專屬寵物餐點，如清蒸無調味的肉類、蔬菜或合格寵物食品，讓毛孩參與團聚而不失健康。聚餐時密切監督寵物，避免其接近餐桌或撿食掉落食物。若寵物出現異狀，如持續嘔吐、腹瀉或無精打采，立即求助獸醫診治。同時，選擇寵物友善環境，確保節慶裝飾遠離寵物觸及範圍。

最Hit
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
17小時前
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
17小時前
女網紅享用野生海鮮誤食劇毒「惡魔蟹」 翌日即現嚴重中毒反應慘死
即時國際
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
謝賢前女友CoCo因一事看不上謝霆鋒 揭開鋒菲戀三角謎團 生活富泰貴氣打扮衣食無憂
謝賢前女友CoCo因一事看不上謝霆鋒 揭開鋒菲戀三角謎團 生活富泰貴氣打扮衣食無憂
影視圈
3小時前
將軍澳全新即撈海鮮火鍋放題！長者$188無限時任食新鮮鮑魚/大閘蟹/大頭蝦/烤生蠔/椰皇/榴槤/車厘子
將軍澳全新即撈海鮮火鍋放題！長者$188無限時任食新鮮鮑魚/大閘蟹/大頭蝦/烤生蠔/椰皇/榴槤/車厘子
飲食
21小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
2026-02-12 12:12 HKT
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）承認當年准台灣在首都設「台灣代表處」的決定太倉促。美聯社
台灣代表處或降名「台北」 立陶宛總理認輸在衝得太前
兩岸熱話
19小時前
周天行（左）與林曉敏（右）入紙申請大律師認許，儀式將於本月28日舉行。資料圖片
律政司副刑事檢控專員周天行與高級檢控官林曉敏申請大律師認許 2月28日開庭處理
社會
18小時前
更多文章
狗狗嗅覺的奧秘：如何利用強烈氣味提升寵物食慾與健康飲食
犬類擁有約100至300百萬個嗅覺受體，敏感度遠超人類，能精準辨識高能量食物並確保安全。並具水份偵測功能。食物選擇依賴嗅覺主導、本能偏好、習慣及質地。
2025-12-10 07:00 HKT
香港寵物營養學會