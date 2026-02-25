劍擊誘發腰腿痛｜袁康就博士

今天注重運動的人多了，健身啦，跑步啦，遠足行山啦，打太極拳啦……大家齊齊關注健康，當然是好事；不過，不適當的運動或者運動不得其法，也很容易導致運動損傷。

不同的運動類型會適合不同的年齡和體質。譬如說，近來流行的深蹲，年輕人比較適合，老年人就不宜了。因為年紀大了，半月板和軟骨都退化，膝痛已經形成，做深蹲只會促使膝痛惡化。

到健身室運動又如何？抱着人做我做的心態，見到負重器械就埋位操作，很容易出現運動創傷。要知道，肌肉鍛鍊是高深學問，最好請教健身教練。

72歲的任先生三年前學劍擊，懷疑練習不當，兩年多前開始有腰腿痛。

任先生是左撇子，持劍練習是用左手和左前鋒，左手前刺和後退都依靠左側肌肉調控和瞬間發力，靈敏度非常高，運用到的肌肉有髂腰肌、臀大肌、臀中肌、闊筋膜張肌、腹斜肌等。

我請任先生上床觸診，果然，他相關肌肉大部分都是硬繃繃的，彎腰和轉腰都扯着痛。

繃緊肌肉引致疼痛

他有兩年多的持續治療，做過跌打、物理治療等，療效不太明顯。他每天早起操練，都有緊緊實實的㾓痛。

我奇怪地問：「你還有操練？」

「有呀，過兩天要比賽。」

我用浮針先處理他硬繃繃的豎脊肌和多裂肌，跟着放鬆他的腰方肌、腹斜肌、髂腰肌，然後請他側臥，放鬆他的闊筋膜張肌、臀大肌、臀中肌，最後處理髂脛束。

任先生活動腰腿說：「明顯鬆了。」

「對，你繃緊肌肉放鬆了，疼痛會馬上消失，不過，由於你這幾塊肌肉繃緊了兩年多，肌肉有記憶，剛剛放鬆的肌肉會很快回復繃緊狀態，叫反彈，反彈是正常的；建議最初的三次治療連續做。明天可以來嗎？」

「剛剛好，三次治療之後就是比賽！」

「但三次後可能康復僅八九成，在未完全康復的情況下，比賽很難避免再加添肌肉的勞損，建議你暫停比賽，先讓路給浮針治療。」

任先生做完三次連續的治療，繃緊㾓痛大大減少，也接受我的意見不去比賽，再做另外三次的連續治療，一星期後做兩次鞏固，最後完全康復。（完）