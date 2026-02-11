沒有骨折的拗柴腳｜袁康就博士

踝關節扭傷是常見的痛症，譬如打籃球跳起落地失平衡；專注看手機，沒注意到平路遇梯級，踏空了；天雨路滑行山，落坡「跣腳」等等，都容易引致我們俗稱的「拗柴」——踝關節扭傷。

踝關節扭傷可大可小，小的可以是肌腱或韌帶拉傷，大的可以骨折兼軟組織撕裂，後者必須用x光確定。

有人說：「我不是太痛喎，骨折會那麼小事嗎！」這是一個錯誤的思維，我們不能用疼痛程度來決定有否骨折。骨頭沒有末梢神經不會叫痛，軟組織具豐富末梢神經，痛感來自軟組織。

14歲的軒仔昨天右腳拗柴，他爸爸是我的病人，帶他來求診。

冰敷止血 熱敷散瘀

「怎弄傷的？」

「跳高截波，落地那一下就拗柴了。」

「你最痛在哪？」

軒仔指着腓骨頭對上兩吋回應。「拗柴那一刻有腫嗎？」

「有腫，我回家用冰敷。」

「叻仔！受傷最初三小時應該用冰敷。」

「係，第二天就要用熱敷嘛！爸爸說是你教的。」

「是嗎。」我與他爸爸對視而笑。

「你明白第二天不應用冰敷嗎？」

「受傷那一刻要止血所以用冰敷。第二天要驅散瘀血，所以用熱敷。」

「全對！如果之後用冰敷，瘀血會鎖死於軟組織纖維之間，後遺症很麻煩。」

「腳掌內翻痛嗎？」

「痛呀。」

「外翻呢？」

「不明顯。」

「你試走幾步看看。」

軒仔依吩咐走了幾步。「痛呀。」

「痛在腓骨頭對上兩吋嗎？」

「是，骨頭後面也痛。」

排除骨折 浮針效顯

我對他爸爸說，「軒仔跳高落地的撞擊力相當大，為了排除骨折，我建議先拍個x光……」

翌日，軒仔出現。

「你不是去西醫照x光嗎？」

「昨天聽你吩咐去了，x光報告沒有骨折，所以趕快來做浮針。」

「骨頭沒事就好。」

這個排除骨折的可能性是需要的，也不用憂慮浮針「再灌注」太大力所造成的負面影響。

我用浮針鬆開他的腓骨短肌和腓骨長肌。軒仔馬上覺得舒服，內翻腳掌和走路疼痛大減，我大力按壓腓骨頭對上兩吋的痛點，軒仔回答還有點痛。三天後軒仔再來，疼痛基本消失，走路正常了，浮針鞏固治療。（完）