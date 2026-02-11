Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沒有骨折的拗柴腳｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

踝關節扭傷是常見的痛症，譬如打籃球跳起落地失平衡；專注看手機，沒注意到平路遇梯級，踏空了；天雨路滑行山，落坡「跣腳」等等，都容易引致我們俗稱的「拗柴」——踝關節扭傷。

踝關節扭傷可大可小，小的可以是肌腱或韌帶拉傷，大的可以骨折兼軟組織撕裂，後者必須用x光確定。

有人說：「我不是太痛喎，骨折會那麼小事嗎！」這是一個錯誤的思維，我們不能用疼痛程度來決定有否骨折。骨頭沒有末梢神經不會叫痛，軟組織具豐富末梢神經，痛感來自軟組織。

14歲的軒仔昨天右腳拗柴，他爸爸是我的病人，帶他來求診。

冰敷止血  熱敷散瘀

「怎弄傷的？」

「跳高截波，落地那一下就拗柴了。」

「你最痛在哪？」

軒仔指着腓骨頭對上兩吋回應。「拗柴那一刻有腫嗎？」

「有腫，我回家用冰敷。」

「叻仔！受傷最初三小時應該用冰敷。」

「係，第二天就要用熱敷嘛！爸爸說是你教的。」

「是嗎。」我與他爸爸對視而笑。

「你明白第二天不應用冰敷嗎？」

「受傷那一刻要止血所以用冰敷。第二天要驅散瘀血，所以用熱敷。」

「全對！如果之後用冰敷，瘀血會鎖死於軟組織纖維之間，後遺症很麻煩。」

「腳掌內翻痛嗎？」

「痛呀。」

「外翻呢？」

「不明顯。」

「你試走幾步看看。」

軒仔依吩咐走了幾步。「痛呀。」

「痛在腓骨頭對上兩吋嗎？」

「是，骨頭後面也痛。」

排除骨折  浮針效顯

我對他爸爸說，「軒仔跳高落地的撞擊力相當大，為了排除骨折，我建議先拍個x光……」

翌日，軒仔出現。

「你不是去西醫照x光嗎？」

「昨天聽你吩咐去了，x光報告沒有骨折，所以趕快來做浮針。」

「骨頭沒事就好。」

這個排除骨折的可能性是需要的，也不用憂慮浮針「再灌注」太大力所造成的負面影響。

我用浮針鬆開他的腓骨短肌和腓骨長肌。軒仔馬上覺得舒服，內翻腳掌和走路疼痛大減，我大力按壓腓骨頭對上兩吋的痛點，軒仔回答還有點痛。三天後軒仔再來，疼痛基本消失，走路正常了，浮針鞏固治療。（完）

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
2026-02-10 12:40 HKT
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務受阻一小時
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務暫停近1小時
突發
4小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
5小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
4小時前
加拿大卑詩省發生校園槍擊案，消息指最少有10人死亡。法新社
加拿大高中槍擊釀10死25傷 消息：男槍手穿女裝殺家人再到校行凶
即時國際
7分鐘前
北大嶼山公路車禍釀1死2傷。
00:41
北大嶼山公路車禍釀1死2傷 的士猛撼箭嘴車起火 男乘客拋離座撼車頂亡
突發
1小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
4小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
23小時前
更多文章
內丹氣功必讀經典《靈寶畢法》｜袁康就博士
內丹氣功｜內丹氣功必讀經典《靈寶畢法》｜袁康就博士
2026-01-27 09:00 HKT
袁康就博士