天空中的奢華綠洲：寵物友善、美食勝地與傳統匠人工作坊的完美假期

加拿大奢華品牌Fairmont首次登陸日本，選址芝浦區全新地標BLUE FRONT SHIBAURA南塔35至43樓。從羽田機場坐單軌電車只需13分鐘，抵達濱松町站步行8分鐘就到酒店。來到35樓大堂，視覺即時被震撼。270度景觀十分開揚，落地玻璃窗外視野無遮無擋。正前方就是曾經凌晨排隊搶鮮的築地市場，一邊是晴空塔、另一邊是永遠經典的東京鐵塔，再轉個角度，便是曾經踩單車經過的彩虹橋。以前來東京灣附近，總覺得這一帶只是倉庫與貨櫃的工業區，沒想到短短幾年，高聳的海景豪宅與頂級酒店已悄悄林立。芝浦正從昔日的後工業地帶，蛻變成繼六本木之後、東京最受矚目的新興高級生活圈。因為緊鄰水岸，這裡比六本木多了幾分浪漫海風，也比銀座來得從容不迫，成為許多人心中「下一個想住下來」的東京夢想之地。

寵物友善「PAW-tastic」計劃

一樓大堂即營造出低調溫暖的氛圍，賓客可享免費代客泊車。但真正的歡迎來自酒店的「首席快樂官」（Chief Happiness Officer）——Serene。這隻溫柔的黑拉布拉多尋回犬，在開業籌備期時僅1個月大即被酒店團隊收養，象徵Fairmont包容的奢華理念。經過日本畜犬俱樂部（JKC）認證訓練的Serene，每天（除週一、週四休息外）在大堂溫柔迎接賓客，瞬間融化旅途疲憊。她的存在也延伸至寵物友善的「PAW-tastic」計劃，允許15公斤以下狗狗入住，並提供專屬床鋪、圍巾、玩具和零食等禮遇。

寬敞空間x都市美景x奢華配備

酒店由澳洲知名BAR Studio團隊設計，將日式傳統美學融入現代奢華，總共217間客房與29間套房，面積從52平方米起跳，套房更達88平方米以上，在東京這樣空間珍貴的城市，簡直是難得的享受。

設計上充滿貼心的細節，例如窗邊的梳化椅並不完全靠窗，留有空間讓客人不需屈身，也可面向窗外安坐，欣賞景色。

我入住金尊樓層的東京鐵塔景觀房，推開門那一刻，玄關處的皮製長凳與行李專區便已讓人感到貼心。房間明亮通透，淺木色家具搭配大理石元素，整個空間散發低調優雅。落地玻璃窗將室外的都市氣息延伸至室內，卻能將塵世煩器完全隔離於外。躺在寬大的King Size床上，目光自然投向落地窗外——東京鐵塔近在眼前，夜晚時分燈光點亮，紅色輪廓在城市夜空中格外迷人。運氣好的日子，清晨拉開窗簾，還能捕捉到遠方富士山的雪頂輪廓，那種震撼真的只有親身體驗才懂。

浴室設計同樣講究，淋浴間、洗手間與衣帽間均為獨立空間，與睡房以趟門分隔，私密性十足。所有衛浴設備來自頂級品牌Kohler，洗漱用品則是紐約高級香氛Le Labo的經典系列，淡淡木質或玫瑰香調瀰漫開來，讓每次沐浴都像小型spa。房內還配備Dyson Supersonic吹風機，高級房型更添Airwrap多功能造型器，吹頭髮變成一種享受。其他細節包括Bluetooth Marshall音響，音質飽滿有力；Nespresso咖啡機搭配電子溫控手沖壺，以及精緻日式茶具，讓人在房間裡就能悠閒聽音樂、沖一杯完美咖啡。

酒店還有多款客房和套房，各有千秋各有特色。像這間The View套房，落地玻璃窗把室外框成風景畫作，置身當中就像擁有整個東京灣。

人生必去——東京半空中的按摩池

東京費爾蒙的水療與泳池區絕對稱得上人生必體驗之一。我嘗試了招牌的Calm Mind療程，簡直讓全身至全心也感覺受寵。但印象最深，還是猶如飄浮於東京半空的泳池和按摩池。

水療與泳池區位於酒店35樓，設有建身室、霧氣桑拿、乾式桑拿、室內泳池、室內按摩池和室外按摩池等。20米室內無邊際泳池，猶如與天際融為一體，泡在池邊俯瞰玻璃窗外景色，恍如身處飄浮東京之上的太空船內。至於室外按摩池，與東京鐵塔之間更是無遮無擋，無論日景或是夜景，都被浪漫、奢華包圍。

打造最新高級美食勝地

來東京費爾蒙的，除了住宿和水療享受，還有衝著餐飲享受而來的。酒店設有多間餐廳和酒吧，每處都配上那種讓人捨不得移開眼的景觀。Kiln & Tonic 是全日餐廳，我最愛這裡的木燒薄餅，邊緣焦脆、內裡軟糯，海鮮和蔬菜也新鮮得沒話說，配上他們自家調的tonic水雞尾酒，坐在露台吹風看鐵塔和東京灣，真正的度假。Vue Mer 位於大堂，法日混搭風格超有味道，下午茶精緻得像藝術品，尤其喜歡經典的甜品手推車，不要錯過時令口味可麗露。

Vue Mer

日式下午茶

Migiwa的omakase以「新傳統」（new-authentic）為理念，餐廳僅設有六席的親密吧台座位，瞬即成為東京預約困難餐廳。主廚Takanobu Kayama同時精通日本兩大最講究技藝與傳統的料理領域，屬於極為罕見的職人，每道料理也處理得天衣無縫。日本料理還有otsuji 鐵板燒，主打高質和牛。Driftwood 玩的是Yoshoku創意，季節食材重新詮釋經典日西融合菜。輕鬆點的選擇是 Yoi to Yoi，這裡像升級版日本立飲吧，街頭小吃變得精緻，配 highball 或清酒，小聚超對味。最後，Off Record 是我的秘密基地，低調燈光、黑膠唱片和稀有烈酒，聽著音樂看鐵塔閃爍，一天就這麼完美收尾。

otsuji鐵板燒，主打高質和牛。

Off Record每晚有DJ打碟，播放懷舊黑膠音樂。

DRIFTWOOD酒吧

走進藝術世界、生活空間

東京費爾蒙本身就像一間美術館！設計團隊BAR Studio與本地策展人Interculture Art Inc合作，巧妙地把當代藝術融入空間。整體風格強調日本傳統工藝與現代的融合，像織物、金繼（Kintsugi）這些元素，到處可見，卻不張揚，完美襯托酒店的寧靜灣景與城市活力。

由西班牙藝術團隊Wanda Barcelona的紙花藝術裝置

大堂與公共空間最吸睛的是西班牙藝術團隊Wanda Barcelona的紙花藝術裝置，像一個室內花園，紙製的花卉植物錯落有致，帶來自然氣息。另一亮點是日本藝術家Ishin Tanaka的雲狀懸掛雕塑，輕飄飄地懸在空間上方，營造夢幻氛圍。在金尊樓層休息室，有日本藝術家Yasuaki Kuroda的紡織裝置，用彩色線條抽象捕捉東京的暖調與灣畔藍色，很有層次感。Vue Mer大堂酒廊則是柏林藝術家Tomislav Topić的作品，靈感來自日本和紙（washi），融合本地與國際風格，細看很有質感。這些藝術品，都讓人不時停下腳步，駐足欣賞，不知不覺，更懂得放慢腳步，留意身邊的大小感動事物！

東京文化體驗

別以為去京都才應該感受文化體驗，日本國內指定的「國寶與重要文化財重要文化財」，東京都佔約二千八百多件，為全國第一，主要因為東京國立博物館等大館藏了大量美術工藝品。想深入感受，可參加費爾蒙禮賓團隊為住客設計的文化與藝術體驗活動。

90分鐘芝大神宮與芝公園人力車之旅

這可不是隨便坐坐車那麼簡單，而是專為酒店住客量身訂做的獨家路線，由超人氣的「東京力車（Tokyo Rickshaw）」團隊負責。拉車的車夫大多是型格型壯男，最驚訝，還有甜美型美女。位位體力滿分，笑容更是超班。當天有點冷，Mao還為我們蓋上溫暖的毛毯！

我的車夫便是短髮可愛、活力充沛的美女Mao，人力車由酒店出發，坐在人力車上晃晃悠悠穿過芝公園。風吹過來超舒服，沿途經過增上寺、芝大神宮這些隱藏版景點，Mao邊拉邊當導遊，滿頭大汗仍然保持笑容和活力，分享各種冷知識，例如神社和寺廟到底有什麼分別、芝浦區的歷史，還有解答我提問關於成為人力車夫的原因和程歷。話語中，沒有抱怨，只有熱情。幾位年輕人的汗水和熱誠，為行程劃上令人印象最深刻的風景！

200年歷史傳統染布工作坊

傳統染布工作坊聽起來文藝，其實上手超簡單又療癒。酒店安排來到淺草區擁有200年歷史的「藍熊染料株式會社」，在植物染料世家Morito Yamazaki老師親自指導下，便可以自己動手，用天然植物染料創作一塊親手製作的染布手帕，滿足感100分。過程中，老師會講解日本植物染的歷史，更有機會欣賞老店的古物，長見識也長知識！

隱藏版匠人手繩工作坊

龍工房（Ryukobo）創業於明治22年（1889年），目前由四代目福田隆與五代目福田隆太父子共同經營，是東京都內唯一從絹糸選材、染色、設計到組紐一貫製作的工房。福田隆可說是國寶級人物，曾被選為奧運火炬手。品牌客戶群超重量級，包括皇室、歌舞伎界、茶道家元，甚至落語家和相撲力士都愛用他們的作品，品牌還為Hermès、電影道具設計過組紐（kumihimo）作品。

兩父子十分注重純國產絹糸，與群馬縣養蠶農家合作，推廣「純国産絹マーク」。組紐（kumihimo）工藝工作坊基本上是小班教學，從零開始學編織，最後帶走一條親手做的手繩。編織時，考的不只是手藝，還有耐性和專注度。每個組紐都像在跟自己對話，從手繩的完整度，可以看得出編繩者的個性，每條手繩也是獨一無二。

東京費爾蒙／Fairmont Tokyo／フェアモント東京

地址：東京都港区芝浦1-1-1（BLUE FRONT SHIBAURA Tower South 高層樓層）

電話：+81 3-4321-1111

官方網站：www.fairmont.com/en/hotels/tokyo/fairmont-tokyo.html