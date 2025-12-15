PRP 能解決脫髮困擾嗎？

「鄭醫生，我每次洗頭後，都發現排水孔總是塞滿了頭髮，而且頭髮越來越薄，連頭皮都看得見了！我是否開始禿頭啦？」診症時常聽到這樣的問題。過往多是四、五十歲的人士，近年似乎有年輕化的趨勢，不少20歲出頭已出現髮線後移了，情況令人擔憂！

每個人每天都會有頭髮脫落，這是正常的生理現象，因為頭髮也有生長週期，由生長期到靜止期再到脫落期，便會自然流失。不過，當每天失去頭髮的數目多於150條，或生長速度異常緩慢，或長出的頭髮變幼變短，或不正常的脫落形態，頭髮越來越稀疏，頭皮越來越明顯，便可能出現脫髮或禿頭了。

了解脫髮成因

根據統計，香港每四位男性就有一人受脫髮困擾，位列亞洲第二，僅次於日本，為何如此呢？

引起脫髮的成因多籮籮，包括家族遺傳性禿頭，特別是雄性禿頭；某些疾病，如糖尿病、甲狀腺失調、貧血、自身免疫性疾病等；頭皮受感染或皮膚受損；藥物副作用，如抗癌藥物、降血壓藥或抗抑鬱藥等；營養不良，如缺乏蛋白質或鐵質等；甚至精神壓力、睡眠作息、吸煙飲酒……

當中約95%的男性脫髮為遺傳與雄性荷爾蒙主導的雄性禿，其毛囊受到雄激素衍生的二氫睪固酮（DHT） 影響，導致萎縮，無法再長出健康的頭髮。前額及頭頂的毛囊對DHT反應最為敏感，因而逐漸脫髮，形成常見的M字額或地中海。

脫髮治療

當出現脫髮現象時，應該及早求醫，查清脫髮的原因， 並進行針對性的治療。雄性禿頭雖然是最常見的脫髮問題，但到目前為止實在沒有可治癒的良方。患者當然可以選擇傳統的藥物治療：塗抹生髮水如米諾地爾（Minoxidil），或服用生髮藥物如非那雄胺（Finasteride），各具充分的臨床研究證據，可以控制病情。甚至動手術植髮或激光治療，到無計可施時亦可以戴假髮。此外，還有備受追捧的PRP頭髮再生療程 (PRP Hair Regeneration Treatment) ！

Finasteride是一種5α還原酶抑制劑，可以降低DHT水平，減緩毛囊萎縮，使髮量穩定下來。至於Minoxidil為外用藥物，能擴張血管，增加頭皮血流，供應毛囊營養。兩者都有不同的副作用，例如Finasteride有機會導致性慾減退、勃起功能障礙等，而外塗的Minoxidil則有機會引致接觸性皮膚炎等問題。當停藥數月後，脫髮情況又會再度出現！

近年來，不少男士諮詢有關PRP (Platelet Rich Plasma高濃度血小板血漿) 脫髮治療，究竟成效如何呢？其實，PRP 的醫學應用始於1970，主要用於治療血小板減少症 (Thrombocytopenia) ，今時今日的PRP已應用於運動醫學、再新醫學、醫學美容及脫髮等多個領域，但仍屬於off-label use (非核准適應症使用)。PRP 的效用在於高濃度的血小板，可以釋放大量不同的生長因子及細胞因子，從而促進傷口修復及組織重組。

2022年《National Library of Medicine 》刊登了一篇有關PRP應用於頭髮再生的醫學論文，論述了多個臨床研究，得出結論：PRP 可用於治療雄性禿及女性雄性禿 ，對鬼剃頭也有一定的作用，亦有助於植髮。不過，到現時為止PRP脫髮治療的次數、方法、相隔時間等，還沒有一定的準則，可能需要進一步的研究或經驗，去判斷如何達到最好的效果！

PRP頭髮再生技術就是將擁有豐富生長因子的血小板精華，注入頭皮內的毛囊，以刺激自身的毛囊細胞加速分裂，從而強化毛囊、修復細胞，讓瀕臨萎縮的毛囊重現生機；同時增加頭皮的血液循環；延長毛囊的生長期；並激活毛囊從休止期進入生長期，加速毛髮生長。可見治療的重點是毛囊必須還存在，若是沙漠般的光禿，那就無法可施了！

由於所注入的高濃度血小板精華，乃萃取於用者自己，故不會出現排斥反應。不過，我們並不能掉以輕心，需要確保PRP治療過程在無菌的環境下進行，以免感染！另外，因為治療涉及血液，故需要由本港註冊醫生施行。而所有接觸血液之專利試管及用品必須取得美國FDA的許可及為一次性使用，以符合國際性標準。更重要的是，整個療程程序以至環境設備，亦應根據香港衞生署註冊的日間醫療中心 (Day Procedure Center) 的指引安排，確保衞生及安全。

脫髮是許多男士面對的問題，香港的發病率更是高踞亞洲前列。脫髮不僅影響外觀，更會打擊自信，甚至影響社交與心理健康。除了以上的治療方案外，患者同時需要做好壓力管理、均衡飲食、避免過度造型等，才能取得穩定的效果。

https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-023-03603-9

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4622412/

https://www.mdpi.com/1648-9144/57/4/311

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8922312/