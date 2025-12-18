Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海最新奢華酒店│黃浦江最美新地標：陸家嘴＋外灘雙天際線盡收、歎米芝蓮級現代閩菜

內容

（圖片由CCD提供）

 

在上海，黃浦江從來不只是河流，它是一條會呼吸的銀帶，把老上海的霓虹與新上海的野心縫在一起。如今，這條江又多了一道最優雅的倒影——上海前灘華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Shanghai Qiantan）。2025年的尾聲音還在尾音裡迴盪，它便悄然啟幕，像一艘剛剛揚帆的奢華郵輪，靜靜停泊在浦東前灘最閃耀的岸線，與外灘那座經典的姊妹隔江相望。從此，上海成為全球第三座擁有兩家華爾道夫的城市，僅次於多哈與杜拜。

遠看，它已經先聲奪人。負責建築設計的是Kohn Pedersen Fox Associates（KPF）——這家總部在紐約的傳奇事務所，曾締造倫敦蒼鷺大廈、香港環球貿易廣場（ICC）、上海環球金融中心等無數天際線地標。對KPF來說，上海從來不是第一次挑戰，他們太懂得如何讓一棟建築既成為城市名片，又保有呼吸感。這一次，他們從遠洋郵輪的流線型船體偷走靈感，用一氣呵成的弧形立面與躍動的線條，讓整棟樓看起來永遠在「即將啟航」的狀態。特製的金屬板材與玻璃幕牆在日光下折射出細碎銀般的冷光，夜裡又被燈光點亮，在江面投下層層疊疊的斑斓倒影，成了黃浦江最新的一道風景線。

從遠洋郵輪的流線型船體偷走靈感，用一氣呵成的弧形立面與躍動的線條，讓整棟樓看起來永遠在「即將啟航」的狀態。（圖片由CCD提供）

 

推門而入，空氣瞬間安靜下來。室內設計交給了香港鄭中設計事務所（CCD／Cheng Chung Design），這家由設計鬼才胡偉堅創立的團隊，長期是亞洲頂級酒店的幕後操盤手。CCD最擅長的，就是把西方經典語匯與東方內斂氣質揉進同一塊布料裡。這一次，他們以柔和的珍珠白為底，點綴祖母綠、琥珀與陶土棕，再用大理石天然紋理、溫潤胡桃木、絲絨與金屬光澤交錯，讓每一個空間都像一顆被精心切割的寶石，既閃耀，又不刺眼。地面的大理石拼花與幾何絨毯，把上海1930年代的Art Deco語言重新編織，線條靈動而克制，像把老上海的爵士鼓點藏進了當代節拍。

酒店把上海1930年代的Art Deco語言重新編織（圖片由CCD提供）

會議室走廊（圖片由CCD提供）

而最動人的，是CCD與KPF聯手把華爾道夫的兩大圖騰——「船帆」與「孔雀」——玩得既現代又深情。

孔雀圖案帶出東方美學（圖片由CCD提供）

 

船帆從KPF的外立面直接延展進來：入口門廳的弧形曲線、大堂的流線穹頂、會議室走廊裡懸浮的幾何帆影、客房走廊那排金色面板嵌在黑色弧框裡的「待航風來」——每一處都像江風剛剛吹過。孔雀則被CCD提煉得極其東方：一樓茶几上的抽象尾羽與花卉牆紙低聲對話；通往二樓的大理石旋梯舒展得像一隻即將開屏的羽尾；Peacock Alley羿庭的白色椅背繡著幾何羽紋，VIP包間的巨幅壁畫裡，孔雀棲在花樹間，尾羽以刺繡細節點綴，濃郁的東方意境與Art Deco的冷冽線條奇蹟般融為一體。

羿庭VIP包廂。 （圖片由CCD提供）

華爾道夫旋轉樓梯。（圖片由CCD提供）

通往二樓的大理石旋梯舒展得像一隻即將開屏的羽尾。（圖片由CCD提供）

 

大堂中央，源自品牌经典傳承的華爾道夫鐘，被安置在一座全玻璃的中庭花房裡。水晶盒子般通透，陽光灑進來，鐘面像被輕輕托起。鐘不只是時間，更是儀式——它提醒每一個走進來的人：這裡的奢華，從來不只是金錢，而是對「共享此刻」的執著。

臨江套房盡享城市天際線震撼景色。

最高級的至尊套房把戶外按摩浴缸搬到陽台上。（圖片由CCD提供）

酒店客房浴室（圖片由CCD提供）

 

204間客房與套房幾乎全朝江，最小52平方米，超過九成帶全景陽台。推開落地門，風灌進來，黃浦江的郵輪、對岸西岸美術館群、陸家嘴的三件套，全被收進眼底。最高級的至尊套房把戶外按摩浴缸搬到陽台上，讓你一邊泡澡一邊看城市燈光在水面碎成千片，上海的野心與柔軟，在此同時展露無遺。

204間客房與套房幾乎全朝江。（圖片由CCD提供）

超過九成客房帶全景陽台。（圖片由CCD提供）

前灘華爾道夫真正的魅力還藏在餐桌之上！

一樓的ARAME西餐廳從名字就帶著海洋的鹹味——「Arame」是一種深海海藻，也像在提前預告這裡每一道菜都離不開海的靈魂。推開門，先被CAP Atelier與燈光大師Tino Kwan聯手調出的空間抓住，整個空間構筑出融合美食與設計的感官世界。

ARAME西餐廳

 

主廚把歐陸海鮮料理玩得極其摩登：碳烤藍龍蝦尾先用鹹香卤水豬耳薄片輕輕包裹，再淋上十倍濃縮的台州落頭紅蝦汁，鹹鮮、微辣、脆口，一口下去像整片東海在舌尖炸開；旁邊的「惠靈頓土豆」更絕，千層土豆夾進曼徹格芝士與培根，用酥皮整個封存烤到金黃，切開那一刻，熱氣與芝士香衝破天際線。週末的早午餐從早上延續到下午三點，慵懶得恰到好處，適合那些醒來第一句話就是「今天先不管幾點」的旅人。

藍龍蝦尾

炙烤東山小管

 

頂樓的福承中餐廳則是另一種極端——米其林星級主廚楊艷彬把家鄉泉州搬到了黃浦江邊。「脆皮福鱔」要先吊乾36小時，再高溫炸到外壳像糖衣一樣薄脆，咬下去卻是濕潤彈牙，抹一點蜂蜜與三種柠檬香氣，甜、酸、鮮、香四重奏同時炸開。隱藏菜單裡的「晉江風味牛排」慢炖150分鐘，咖喱與沙茶的香料一路滲進牛肋排，入口即化，像在吃一段被遺忘的海上絲路。佐餐的不是酒，而是茶——專業茶藝師會根據每道菜搭配不同福建茶，從鐵觀音到白芽奇蘭，讓茶湯與菜肴在喉韻處相遇。

福承中餐廳

 

如果還嫌不夠私密，頂樓還有一間只接受預約的星宴Chef’s Table。開放式廚房、江景露台、八到十席，當晚心情決定當晚菜單。這種隨性而來的專屬感，正是華爾道夫最難複製的奢華。

沙蟲干溢鴨湯

脆皮福鰻

 

黃昏時分，別錯過Peacock Alley羿庭的「華彩時分」。魚子醬、香檳、落日、江風，還有現場咖啡師與甜點師的即興表演——他們會在你面前拉花、在蛋白霜上畫孔雀開屏。夜色降臨，燈光調暗，羿庭又變成一間極其海派的雞尾酒酒廊，調酒師把上海的夜揉進杯子裡，微微苦澀，卻後韻很長。

Peacock Alley羿庭

聖多諾泡芙塔

海前灘華爾道夫從不讓「養生」變成一句空洞的廣告詞，而是把整片黃浦江都變成了你的私人氧氣吧。

25米長的室內恒溫泳池藏在酒店深處，卻像把城市剪裁進了一幅動態畫框：一整面全景落地窗正對黃浦江，對岸西岸美術館群與夕陽一起沉入水底，泳池裡的波光便與江面波光重疊，游一圈彷彿同時穿越了上海的過去與未來。天窗開在頂上，白天自然光像一層薄紗灑下來，把白色大理石池畔照得近乎透明；入夜後，燈光調成極淡的月白色，整個空間安靜得只聽得到自己的心跳與水聲，像不小心闖進了一個漂浮在城市上空的夢。

旁邊的24小時健身中心沒有半點炫技式的金屬冷硬，器械全是Technogym最新系列，多功能訓練區鋪了深色橡木地板，落地鏡把江景拉進來。真正的隱藏款是四間私人理療室：米色與淺棕色主調，弧形沙發像被風吹彎的麥稈，大理石茶几上永遠擱著一小束當季鮮花。療程結束後，你會懷疑自己是不是偷偷睡了一個世紀。

華爾道夫品牌已在中國成功進駐五家酒店

 

康體體驗並不被關在室內。走出酒店側門，兩步就是前灘濱江步道，6公里無車河岸線被設計成三條平行軌道：最裡面是緩跑徑，中間是自行車道，最外側是散步道。更遠一點，西岸美術館、油罐藝術中心、龍美術館星羅棋布，前灘太古里則把全球最難搶的精品與最會排隊的餐廳都塞進同一條街。上午在泳池裡放空，下午去看草間彌生的新展，晚上回來泡個浴缸看郵輪燈光——這裡的養生從不意味著與城市斷聯，而是讓你用最高級的方式重新接上它的脈搏。

酒店大門（圖片由CCD提供）

 

上海從來不缺豪華酒店，但前灘華爾道夫做到的，是把「豪華」二字拆開又重新拼裝——它不咆哮，也不急於證明自己，只是靜靜泊在黃浦江，像一首寫給當代上海的情書：既有外灘的舊夢，也有前灘的新浪；既有孔雀開屏的矜貴，也有揚帆遠航的灑脫。

上海前灘華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Shanghai Qiantan）
地址：中國上海市浦東新區林耀路18號
官方網站：https://waldorfastoriahotels.com.cn/zh-cn/

