喉嚨長期異物感？了解慢性咽炎和梅核氣｜倪詠梅中醫師

近日開始轉天氣，因為氣管問題來求診的病人多了起來。平日感冒最常見的徵狀是喉嚨痛，一般來說感冒痊癒，喉痛就會好。可是臨床上有很多人，即使不是感冒，喉嚨也有不舒服的感覺，例如覺得喉嚨不順、喉中有少許痰、喉嚨微微癢、有點乾，甚至有異物感。這些問題不影響性命，可是斧影響生活。

來診的是一位女老師，她的聲音微微有點沙，不仔細聽不會留意到。

「醫師我的喉嚨不舒服已經很久，總是覺得說話不太順，喉嚨『硬係有啲嘢咁』。我試過食喉糖、飲冰糖燉檸檬、飲胖大海，好似都唔太見效。」

「明白，那你有沒有看過耳鼻喉科，做過檢查﹖」醫師問。

「有呀！我內窺鏡都照過，醫生話唔係癌症，只係有少少聲帶結節，唔需要做手術住。叫我減少用聲再觀察吓。不過我宜家上堂已經咪，其實都唔太大分別。其實我都睇過中醫，話我係『梅核氣』，不過吃了半個月藥都沒有明顯變化。我上網查過，我見你之前文章講過，所以特登來睇吓會唔會用藥會好啲。」

「好的，我們先把脈，再問你一些問題。你有沒有覺得咽喉有東西吞之下，吐不出的感覺﹖」

「沒有。」

「那平常有沒有覺得咽喉好像『氣頂』的感覺﹖」

「沒有。」

「平日口乾不乾﹖飲水多不多﹖」

「容易口乾，但是要上課飲水的時候不多。」

「平日喉易癢嗎﹖需要頻繁清喉嚨嗎﹖」

「有時，總是好似有點痰不化的感覺。吃過化痰藥又沒有改善。」

「明白，那張開喉嚨，再看一下喉嚨。」(喉嚨有點微紅) 「其實你這是慢性咽炎，而不是『梅核氣』。」

把「慢性咽炎」當成「梅桃氣」是臨床常見的誤區之一。很多時一見到喉嚨不舒服，而又不是感冒時，只要病人一抱怨喉嚨不舒服，就會認定是「梅核氣」，忽略了同樣常見的疾病——「慢性咽炎」。

「梅核氣」和「慢性咽炎」都是喉部疾病。「梅核氣」是指喉中有異物感，就如一粒梅核或球狀物於喉中，咳之不出，嚥之不下，情緒不穩定時，症狀會加重。可是這種異物感卻不影響進食。有些患者會同時出現微痰，或是喉頭有勒住感、甚至起乾咳。

從中醫角度來看，這是情緒壓力引發的疾病。因為心情不佳，令氣流通不暢，於咽喉部位不上不下，於咽喉的痰液互結，出現痰氣交阻的情況。這種疾病需要心理疏導和藥物一同配合，理氣化痰就可以取效。

而慢性咽炎是喉嚨的長期慢性發炎，成因複雜，可是是因為感冒喉嚨痛沒有處理好、吸煙、飲酒、長期說話／唱歌、過食辛辣刺激性食物、飲水過少、胃酸倒流，甚至空氣污染、過敏也有關係。

臨床最常見的是吸煙及過度用聲的人士如老師、演藝人士等。而他們往往和之前的案例一樣，體檢發現有聲帶損傷／聲帶結節（長繭）的情況。它和梅核氣的不同之處，在於前者是自覺症狀多，可是喉鏡觀察沒有明顥異常，而慢性咽炎會同時出現咽部黏膜充血、腫脹等客觀變化。

好像案例這位老師，她患的慢性咽炎而不是梅核氣。成因是她需要時常用聲說話，可是飲水卻不足，長期耗氣傷津之下，咽喉得不到津液(水份)的滋養，就會變得乾涸而容易沙啞。可是她卻沒有好好處理，例如飲用補氣潤喉的湯水，反而勉力用聲，聲帶乾燥磨擦之下，慢慢就會出現結節。而津液不足，痰液變得黏稠，時常黏於喉嚨內，令她常常有異物感，需要清喉嚨。細問之下，她因為壓力大，每晚回家必定一包薯片。這種辛燥熱氣的零食更加重咽喉的燥熱症狀，令問題更加嚴重。

這種情況，既要補氣，又要潤肺清熱。病人戒口再配合服藥，2個月左右發聲已回復舊貌，不再需要沙啞著嗓子上課了。