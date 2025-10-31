文物修復是文化產業的新契機



特首在新一份施政報告中強調要“鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位；打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐”，其中包括“建立藝術品修復的國際合作網絡，提供專業培訓和實習機會；系統化擴展策展、文物修復及藝術行政人才等專業領域培訓”。為此，各個文化藝術的重要板塊及專業必須齊全，更必須具備獨特優勢及國際競爭力。文化產業與其他產業的發展一樣，人、財、物、科技、政策這些重要元素缺一不可。官、產、學、研、投的有效整合是成敗關鍵。能否打造完整的生態圈影響產業發展的可持續性。香港在上述各方面確實具備相當條件，現在更迎來文化新政策的東風，促進文化產業成為經濟發展的新引擎。

筆者與香港及北京志同道合的朋友年初成立了“香港中外文物修復協會”，應該是本地首個相關範疇的非牟利團體，聚集了國家頂尖文物修復專家、相關機構及對文物保護有情懷的朋友，也包括了希望值此推動中國文化的一群，結合兩地的人、財、物、科技和政策優勢，促進國家的文化傳承及文物保護工作，與政府的新政策一致。在香港設立此協會是希望發揮香港在一國兩制下的國際優勢，協助內地的文物修復專業通過香港出海。此舉也可以滿足香港文化產業發展的需要，同時配合國策，發揮中國的軟實力，並致力於相關專業的教育培訓及國際交流。另外，也希望在香港號召全球華人，以各種方式助力國家的文物修復工作，特別是挽救嚴重損壞及消失中的重要文物。

施政報告中提到文物修復確實是有的放矢，香港要作為高端藝術品的交易樞紐，文物收藏和交易這個板塊必不可少。幾年前轟動的毛主席手稿被盜及一分為二的案件曾轟動一時，相關收藏家估值數十億的文物就放在住宅單位內，不可思議的是盜匪竟然不識貨，做成重要文物的損壞，估計類似的珍貴收藏品及各類收藏家在港為數不少。香港作為自由港，在文物的財稅、收藏及交易方面有得天獨厚的條件。有不少散落在世界各地的中國文物也在香港有過蹤影，不管是收藏或交易，香港是亞洲甚至世界的文物集散中心之一，加上香港作為國際藝術品的重要展覽及拍賣中心，藝術品包括文物的修復大有可為，也需要大量專業人才，成為文化產業的新契機。

文物修復的工程牽涉不少工藝及技術，科技含量極高，更不用說相關工作需要深厚的文化歷史底蘊，是個不折不扣的特殊工種和專業領域。試想想每一件古物的修復豈止動手那一刻的技術能力及物料那麼簡單，它圍繞著相關器物的歷史、故事、時代背景、人物、人文精神及文化藝術認知等等，可以說是文化全過程的縮影，也可以說是文化藝術與科技的結合，更重要的是文化承傳和保護的實踐。筆者因為與相關修復機構的合作，有幸在北京親自見識國寶級文物修復專家修復各種文物。從修復前的準備，到動手過程中的各個環節，到完成修復的後續工作，相關修復團隊系統化、專業化地完成各項任務，讓各種珍貴文物的原貌重現，實在眼界大開！

中國文物因為各種歷史原因分佈在世界各地，卻微妙地成為中外文化交流的橋樑，中國文物在外國的博物館不計其數。外國收藏家的中國文物近年來一直在回流到中國收藏家手裏，一方面是文物回歸的呼聲引起華人收藏家的反響，希望文物有朝一日回歸故土；一方面近幾十年中國經濟快速發展所產生的財富效應，讓更多華人收藏家有能力收購在外國流轉的中國文物，此消彼長。隨著更多文物回流，對破損文物的修復有持續需求，再加上國內外博物館館藏的修復需求不斷增加，使得文物修復對香港發揮文化交流中心的作用更重要。

隨著香港加快文化產業的發展，年青人是生力軍，文物修復可以為年青人提供更多文化範疇的選擇及就業機會。也因為香港的國際化環境，有利於本地年青人運用外語及中國傳統文化教育的優勢，結合修復工作的專業培訓，為自己找到更多出路，擔當中外文化的超級聯繫人。

撰文：黃炳逢

香港中外文物修復協會理事長

香港內地經貿協會會長

北京市香港內地經貿協會會長