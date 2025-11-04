台北美食新潮│朝聖星巴克典藏咖啡新聖殿、大巨蛋熱血電子酒精「交易所」、大安區葡萄酒窖的微醺客廳

旅遊台北，從來不只單純吃喝玩樂，而是真正融入當地人的生活節奏。在這座城市裡，飲食不僅關乎口感與味道，更是一種生活態度的展現——或悠然、或熱血、或私密。這次介紹的三間餐廳，從信義區那條貫穿藝術與永續的咖啡長廊，到大巨蛋旁把球場熱度延燒至餐桌的電子酒精交易所，再到大安深夜那間像自家客廳的葡萄酒窖，不僅是吃喝的場所，更是「體驗式餐飲」的完美縮影。它們用空間、互動與情境，重新定義了台北的味蕾地圖，也讓每一次用餐，都成為一場值得回味的生活儀式。

台北信義區的咖啡新聖殿：星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北

信義區從來不缺話題。兩年前，24小時誠品信義店在聖誕前悄悄熄燈，留下無數夜貓子與文青的集體回憶。兩年後，同一塊地皮上，統一集團砸下十億台幣，蓋出「DREAM PLAZA」——一座把購物、美食、文創與打卡點揉成一團的複合式商場。六樓與七樓，星巴克典藏旗艦店霸氣進駐，548個座位、亞洲最大規模，更取得Greener Store 永續認證，連星巴克自己都說，這不只是賣咖啡，而是「把生活方式端上桌」。

正門入口處的山形階梯像把阿里山梯田搬進城市，擺滿台灣山林常見的蕨類與苔蘚植栽，顧客三三兩兩窩在階梯上滑手機，遠看像咖啡農在午後偷閒，也致敬咖啡產地的自然地貌。階梯盡頭是「藝術長廊」——一條貫穿整層樓的動線，把美術館塞進咖啡館。

沿著長廊，逐步走訪多元創意空間，同時欣賞由九位藝術家以自然為靈感，運用數位生成藝術、金屬雕塑、手工彩繪、編織裝置與複合媒材創作的九件作品：美國插畫家Marcos Chin把星巴克經典美人魚標誌拆成上千片金屬薄片，懸在半空，燈光打上去像把海浪凍結，命名為「閃耀女神」（Starbucks Siren）；台灣纖維藝術家用回收紗線編出巨型流蘇，從天花板垂落，顏色從翡翠綠漸層到咖啡棕，風一吹就搖晃，像雲彩、像晚霞；中央大螢幕用AI即時生成山脈與咖啡豆的交疊影像，偶爾冒出一隻數位小鳥飛過；手工彩繪浮雕把咖啡農採收的場景畫得細到連老繭都看得見；放大50倍的咖啡櫻桃用不鏽鋼與銅片焊接，表面還刻了台北101輪廓，隱藏彩蛋多到讓人想拿放大鏡研究。

左右兩側各具功能，一側是藝術展覽區兼自由座位區，客人可在品味咖啡的同時欣賞藝術作品；另一側則設有吧檯與星巴克紀念品區，並設有VIP區，展示和販售藝術品，格調高雅。店內亦設有咖啡工坊，可進行DIY體驗或舉辦分享會、座談會。

長廊盡頭，五個吧檯像五個小宇宙，各具特色。典藏摩登吧檯（Reserve Bar）首度請出Oviso™濃縮機，這是該設備首次在台灣登陸，咖啡師現場讓你選手沖、虹吸、義式濃縮還是冷萃，咖啡豆全是季節限定莊園級稀有貨；茶瓦納吧檯（Teavana Bar）靈感源自「Heaven of Tea」，以現代技藝詮釋台灣永續理念的在地茶葉，調製出多樣風味飲品，例如「杉林之戀」用杉林溪烏龍茶搭配紅石榴果汁與紅心芭樂醬，喝得到茶香也吃得到果肉；「茉莉蜜蜜」則是花蓮蜜香紅茶為基底，加入茉莉花糖漿，甜而不膩。

創意調酒吧檯（Mixology Bar）在台灣首度登場，24小時營業，結合咖啡、茶與酒精，創造難忘夜晚。「咖啡馬丁尼三部曲」用三款星巴克典藏濃縮展現濃烈香醇與細緻層次，咖啡的馥郁與伏特加的清爽交融；另一款以在地元素為靈感打造的特調「松高拾壹號」，以金門58度陳年高粱展現濃郁醇厚的酒體與悠長餘韻，搭配新鮮果汁，帶來鮮明的柑橘果香與酸甜平衡，黃檸檬角的點綴更提升層次與清新感。

烘焙點心坊（Bakery）是場精彩的聯乘，由米芝蓮二星名廚江振誠精心策劃甜點。「玄米抹茶法式千層派」層層酥脆的千層皮包覆抹茶與玄米雙重忌廉，玄米清香在鼻腔縈繞，抹茶餘韻於口中綻放，口感豐富；「栗子甘藷蒙布朗」把地瓜泥擠成細絲，蓋在栗子cream上，甜度剛好；最愛的「白味噌巴斯克起司蛋糕」則是主廚甜點組合的亮點，鹹甜交織。另外，世界麵包冠軍吳寶春師傅監製的麵包系列絕對不容錯過——酒釀桂圓黑糖麵包咬開瞬間桂圓乾香氣撲鼻，麵包體濕潤不黏牙；芒果布里歐麵包把台灣愛文芒果的甜酸鎖進忌廉，軟Q有嚼勁，連星巴克老鳥都說這是「喝咖啡前先搶的隱藏版」。

美食家們應該早就認識尊榮體驗區（Siren's Lounge），空間源自米蘭設計美學，打造專屬空間，讓食客一覽台北101壯麗景色。江振誠設計的「星璨饗宴套餐」午晚餐時段1880元一位，包含三式冷盤前菜如「煙燻鮭魚魚子醬天婦羅」、主菜、甜點「可可雙響巧克力花椒慕斯」等，及餐後飲品，可線上預約。

門市限定逾百項飲品與商品，包含典藏星夢女神馬克杯、典藏星想女神馬克杯（真金銀工藝把手，精裝禮盒）、3OZ & 12OZ典藏TPE馬克杯、典藏TPE不鏽鋼杯（雷雕台北座標與城市代碼）、STANLEY合作保溫瓶（漸層噴漆雙品牌雷雕）、BE@RBRICK典藏新品等，開幕優惠買二贈二中杯飲料券（贈完為止）。

這間店不只大，還很「台灣」。從回收材質的桌椅、台灣茶葉、台灣酒、台灣藝術家，到江振誠與吳寶春的加持，每一處都在說：我們不只是星巴克，我們是台北星巴克。來這裡，你不只是買杯咖啡，而是買一段可以炫耀的午後時光。

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北 （STARBUCKSRESERVE™ DREAM PLAZA TAIPEI）

地址：台北市信義區松高路11號6F+7F

電話：0800-000-482

營業時間：星期日至四 9am-9:30pm；星期五、六及假期前夕 9am-10pm（部分吧檯如調酒吧檯為24小時營業，實際以現場公告為準）

台北大巨蛋熱血新據點：SPORTS NATION，球場到酒場的潮流狂歡

台北大巨蛋從開幕那天起，就不只是棒球場，更是信義區的新生活中心。北側的遠東Garden City潮美食公園裡，金色三麥以五千萬台幣推出全新運動主題餐廳「SPORTS NATION」——一間把球場熱血、酒吧chill感與美墨料理一次打包的潮流據點。自2024年6月25日開幕以來，這裡迅速成為運動迷聖地，232個座位常常座無虛席，無論是來看WBC資格賽、奧運直播，還是單純喝一杯邊聊天，都能感受到那股從球場延燒到餐桌的激情。

走進店內，你會以為誤闖了一場永不落幕的運動派對。入口設計成球場閘門，服務人員穿著青春洋溢的棒球制服，橙色主調搭配金屬材質，散發未來感。空間寬敞分區，賽道造型沙發適合小團體聚會，棒球椅背則是拍照神器，還有設有電視的獨立包廂與半包廂卡座。中央最吸睛的，是一圈8.3米寬的環狀巨型螢幕，零死角直播全球賽事，從棒球、籃球到奧運，數百面電視環繞四周，無論坐在哪個角落，都不會錯過關鍵一擊，彷彿身歷其境。

真正讓人玩上癮的，是全球首創的「電子酒精交易所」。這座智慧自助取酒牆藏著20款飲品，數碼動態螢幕顯示即時價格，隨銷量像股市般漲跌波動——熱門酒漲價，冷門酒大跌促銷。顧客拿著智能取酒卡自由單杯或創意混搭，電子器自動計價，結帳時一刷搞定，完全不必一次叫一大杯，鼓勵你多嘗幾種風味。20款精選包括12款頂尖調酒師經典與特調：柚茉莉琴酒、伯爵茶調酒、冬瓜茶威士忌、紅茶梅酒、經典莫西多、黃金柚琴酒蘇打、琴酒蘇打、檸檬瑪格麗特、咖啡馬丁尼、玫瑰戴克利、陽光邁泰、琴酒；5款無酒精氣泡飲：紅烏龍康普茶、手工可樂、鮮集氣蜂蜜飲、愛打氣蜜桃飲、輕泡泡檸檬飲；3款特選精釀啤酒：葡萄柚IPA、金桔檸檬啤酒、白金生啤酒。未來還會加入遊戲互動，喝杯酒也能像炒股一樣刺激。立飲區適合速戰速決，整體設計緊扣大巨蛋的球場文化，完美銜接「從球場到酒場」的熱血體驗。

菜單走美墨風路線，份量大、適合分享，強調新鮮食材與潮流口味。平日有商業午餐約三百元起，兩人套餐八百元、四人套餐一千五百元起，單點從兩百元起跳。開胃小食推薦煙燻鮭魚天婦羅，脆炸鮭魚配魚子醬，煙燻風味濃郁，下酒一流；主菜首推墨西哥牛肋排，慢燉牛肋排淋辣醬，肉嫩汁多，搭配玉米餅超滿足。廚藝團隊以蘇格蘭蛋為靈感，打造視覺感十足的「爆漿大巨蛋」——用原汁原塊牛菲力絞肉包裹半熟蛋烹製，加入黑胡椒調製的獨門美式醬汁燴煮，切開瞬間鮮濃蛋汁汩汩流出，辛香夠味，肉感十足。還有經典人氣烤肋排、炭烤松阪雞、酥炸椒麻雞、披薩、炸細薯、酪梨鮮蝦塔可餅，以及美國南方聚會必吃的紐澳良什錦飯。健身族有福，低碳水高蛋白雞胸沙拉拌新鮮蔬果與優格醬，清爽不膩；甜點則有巧克力花椒慕斯，微辣巧克力口感層次豐富，尾韻帶驚喜。每晚七點到十點，現場還有DJ表演，動感音樂與賽事直播交錯，氣氛直接爆表。

SPORTS NATION 運動主題餐廳（台北大巨蛋店）

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓（大巨蛋GATE 1入口北邊，近松菸側，遠東Garden City潮美食公園D區）

電話：02-2760-0299

營業時間：星期一至日 11am-12mn（Last order 11pm）

大安區深夜綠洲：D’N 敦南酒窖，葡萄酒窖的微醺客廳

安區敦化南路二段上藏著一間讓人一進門就捨不得離開的「D’N 敦南酒窖」。這間低調的歐式餐酒館靠的不是浮誇，而是那面數百瓶葡萄酒牆、溫暖的間接照明與「像在家開party」的自在氛圍。

一推開門，瞬間把人拉進布魯克林街頭或歐洲小酒館的場景。室內木質裝潢搭配柔和燈光，吧台區讓你近距離看調酒師玩花樣，沙發座位區則像私人客廳，舒適到想賴整晚。空間分兩層，一樓熱鬧、二樓私密。最迷人的是那面整牆的葡萄酒陳列櫃，紅白酒從NT$1,000到4,000不等（以瓶計價），沒有酒單壓力，客人可以像逛超市一樣親自挑選，入門款到高級酒應有盡有，單杯NT$200起也超親民。

菜單走精緻歐法風，份量適中適合分享。開胃菜必點綜合乳酪拼盤，多款優質乳酪配堅果水果，入口即化；法國古拉朵生蠔淋檸檬醬，清甜鮮美；墨魚香腸則是彈牙黑香腸內藏墨魚塊配蒜片，異國風味濃郁。主菜亮點包括酥烤丁骨羊小排，羊排加百里香慢烤，肉嫩無腥佐紅酒醬；酥烤肋眼牛排淋松露紅酒醬，外脆內嫩香氣四溢；威士忌白醬嫩煎干貝，金黃干貝配奶油威士忌醬鮮甜滑順。還有炙燒松阪豬佐芫荽豆乳醬，泰式風味清新解膩。甜點則與北投茱莉亞烘焙聯名，D’N 自製布丁燒印上店名，濃郁焦糖口感可愛又好吃。

D’N 敦南酒窖

地址：台北市大安區敦化南路二段 140 號（遠企購物中心對面）

電話：02-2708-2989

營業時間：星期一至六 5pm-2am；星期日 休息