Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北美食新潮│朝聖星巴克典藏咖啡新聖殿、大巨蛋熱血電子酒精「交易所」、大安區葡萄酒窖的微醺客廳

YanOnTheRoad
YanOnTheRoad
放棄減腩，不願停步！
2025-11-04 15:11 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

旅遊台北，從來不只單純吃喝玩樂，而是真正融入當地人的生活節奏。在這座城市裡，飲食不僅關乎口感與味道，更是一種生活態度的展現——或悠然、或熱血、或私密。這次介紹的三間餐廳，從信義區那條貫穿藝術與永續的咖啡長廊，到大巨蛋旁把球場熱度延燒至餐桌的電子酒精交易所，再到大安深夜那間像自家客廳的葡萄酒窖，不僅是吃喝的場所，更是「體驗式餐飲」的完美縮影。它們用空間、互動與情境，重新定義了台北的味蕾地圖，也讓每一次用餐，都成為一場值得回味的生活儀式。

台北信義區的咖啡新聖殿：星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北

信義區從來不缺話題。兩年前，24小時誠品信義店在聖誕前悄悄熄燈，留下無數夜貓子與文青的集體回憶。兩年後，同一塊地皮上，統一集團砸下十億台幣，蓋出「DREAM PLAZA」——一座把購物、美食、文創與打卡點揉成一團的複合式商場。六樓與七樓，星巴克典藏旗艦店霸氣進駐，548個座位、亞洲最大規模，更取得Greener Store 永續認證，連星巴克自己都說，這不只是賣咖啡，而是「把生活方式端上桌」。

正門入口處的山形階梯像把阿里山梯田搬進城市，擺滿台灣山林常見的蕨類與苔蘚植栽，顧客三三兩兩窩在階梯上滑手機，遠看像咖啡農在午後偷閒，也致敬咖啡產地的自然地貌。階梯盡頭是「藝術長廊」——一條貫穿整層樓的動線，把美術館塞進咖啡館。

正門入口處的山形階梯像把阿里山梯田搬進城市，擺滿台灣山林常見的蕨類與苔蘚植栽，顧客三三兩兩窩在階梯上滑手機，遠看像咖啡農在午後偷閒，也致敬咖啡產地的自然地貌。階梯盡頭是「藝術長廊」——一條貫穿整層樓的動線，把美術館塞進咖啡館。

沿著長廊，逐步走訪多元創意空間，同時欣賞由九位藝術家以自然為靈感，運用數位生成藝術、金屬雕塑、手工彩繪、編織裝置與複合媒材創作的九件作品：美國插畫家Marcos Chin把星巴克經典美人魚標誌拆成上千片金屬薄片，懸在半空，燈光打上去像把海浪凍結，命名為「閃耀女神」（Starbucks Siren）；台灣纖維藝術家用回收紗線編出巨型流蘇，從天花板垂落，顏色從翡翠綠漸層到咖啡棕，風一吹就搖晃，像雲彩、像晚霞；中央大螢幕用AI即時生成山脈與咖啡豆的交疊影像，偶爾冒出一隻數位小鳥飛過；手工彩繪浮雕把咖啡農採收的場景畫得細到連老繭都看得見；放大50倍的咖啡櫻桃用不鏽鋼與銅片焊接，表面還刻了台北101輪廓，隱藏彩蛋多到讓人想拿放大鏡研究。

左右兩側各具功能，一側是藝術展覽區兼自由座位區，客人可在品味咖啡的同時欣賞藝術作品；另一側則設有吧檯與星巴克紀念品區，並設有VIP區，展示和販售藝術品，格調高雅。店內亦設有咖啡工坊，可進行DIY體驗或舉辦分享會、座談會。

長廊盡頭，五個吧檯像五個小宇宙，各具特色。典藏摩登吧檯（Reserve Bar）首度請出Oviso™濃縮機，這是該設備首次在台灣登陸，咖啡師現場讓你選手沖、虹吸、義式濃縮還是冷萃，咖啡豆全是季節限定莊園級稀有貨；茶瓦納吧檯（Teavana Bar）靈感源自「Heaven of Tea」，以現代技藝詮釋台灣永續理念的在地茶葉，調製出多樣風味飲品，例如「杉林之戀」用杉林溪烏龍茶搭配紅石榴果汁與紅心芭樂醬，喝得到茶香也吃得到果肉；「茉莉蜜蜜」則是花蓮蜜香紅茶為基底，加入茉莉花糖漿，甜而不膩。

創意調酒吧檯（Mixology Bar）在台灣首度登場，24小時營業，結合咖啡、茶與酒精，創造難忘夜晚。「咖啡馬丁尼三部曲」用三款星巴克典藏濃縮展現濃烈香醇與細緻層次，咖啡的馥郁與伏特加的清爽交融；另一款以在地元素為靈感打造的特調「松高拾壹號」，以金門58度陳年高粱展現濃郁醇厚的酒體與悠長餘韻，搭配新鮮果汁，帶來鮮明的柑橘果香與酸甜平衡，黃檸檬角的點綴更提升層次與清新感。

烘焙點心坊（Bakery）是場精彩的聯乘，由米芝蓮二星名廚江振誠精心策劃甜點。「玄米抹茶法式千層派」層層酥脆的千層皮包覆抹茶與玄米雙重忌廉，玄米清香在鼻腔縈繞，抹茶餘韻於口中綻放，口感豐富；「栗子甘藷蒙布朗」把地瓜泥擠成細絲，蓋在栗子cream上，甜度剛好；最愛的「白味噌巴斯克起司蛋糕」則是主廚甜點組合的亮點，鹹甜交織。另外，世界麵包冠軍吳寶春師傅監製的麵包系列絕對不容錯過——酒釀桂圓黑糖麵包咬開瞬間桂圓乾香氣撲鼻，麵包體濕潤不黏牙；芒果布里歐麵包把台灣愛文芒果的甜酸鎖進忌廉，軟Q有嚼勁，連星巴克老鳥都說這是「喝咖啡前先搶的隱藏版」。

美食家們應該早就認識尊榮體驗區（Siren's Lounge），空間源自米蘭設計美學，打造專屬空間，讓食客一覽台北101壯麗景色。江振誠設計的「星璨饗宴套餐」午晚餐時段1880元一位，包含三式冷盤前菜如「煙燻鮭魚魚子醬天婦羅」、主菜、甜點「可可雙響巧克力花椒慕斯」等，及餐後飲品，可線上預約。

門市限定逾百項飲品與商品，包含典藏星夢女神馬克杯、典藏星想女神馬克杯（真金銀工藝把手，精裝禮盒）、3OZ & 12OZ典藏TPE馬克杯、典藏TPE不鏽鋼杯（雷雕台北座標與城市代碼）、STANLEY合作保溫瓶（漸層噴漆雙品牌雷雕）、BE@RBRICK典藏新品等，開幕優惠買二贈二中杯飲料券（贈完為止）。

這間店不只大，還很「台灣」。從回收材質的桌椅、台灣茶葉、台灣酒、台灣藝術家，到江振誠與吳寶春的加持，每一處都在說：我們不只是星巴克，我們是台北星巴克。來這裡，你不只是買杯咖啡，而是買一段可以炫耀的午後時光。

 

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北 （STARBUCKSRESERVE™ DREAM PLAZA TAIPEI）

地址：台北市信義區松高路11號6F+7F

電話：0800-000-482

營業時間：星期日至四 9am-9:30pm；星期五、六及假期前夕 9am-10pm（部分吧檯如調酒吧檯為24小時營業，實際以現場公告為準）

台北大巨蛋熱血新據點：SPORTS NATION，球場到酒場的潮流狂歡

台北大巨蛋從開幕那天起，就不只是棒球場，更是信義區的新生活中心。北側的遠東Garden City潮美食公園裡，金色三麥以五千萬台幣推出全新運動主題餐廳「SPORTS NATION」——一間把球場熱血、酒吧chill感與美墨料理一次打包的潮流據點。自2024年6月25日開幕以來，這裡迅速成為運動迷聖地，232個座位常常座無虛席，無論是來看WBC資格賽、奧運直播，還是單純喝一杯邊聊天，都能感受到那股從球場延燒到餐桌的激情。

走進店內，你會以為誤闖了一場永不落幕的運動派對。入口設計成球場閘門，服務人員穿著青春洋溢的棒球制服，橙色主調搭配金屬材質，散發未來感。空間寬敞分區，賽道造型沙發適合小團體聚會，棒球椅背則是拍照神器，還有設有電視的獨立包廂與半包廂卡座。中央最吸睛的，是一圈8.3米寬的環狀巨型螢幕，零死角直播全球賽事，從棒球、籃球到奧運，數百面電視環繞四周，無論坐在哪個角落，都不會錯過關鍵一擊，彷彿身歷其境。

真正讓人玩上癮的，是全球首創的「電子酒精交易所」。這座智慧自助取酒牆藏著20款飲品，數碼動態螢幕顯示即時價格，隨銷量像股市般漲跌波動——熱門酒漲價，冷門酒大跌促銷。顧客拿著智能取酒卡自由單杯或創意混搭，電子器自動計價，結帳時一刷搞定，完全不必一次叫一大杯，鼓勵你多嘗幾種風味。20款精選包括12款頂尖調酒師經典與特調：柚茉莉琴酒、伯爵茶調酒、冬瓜茶威士忌、紅茶梅酒、經典莫西多、黃金柚琴酒蘇打、琴酒蘇打、檸檬瑪格麗特、咖啡馬丁尼、玫瑰戴克利、陽光邁泰、琴酒；5款無酒精氣泡飲：紅烏龍康普茶、手工可樂、鮮集氣蜂蜜飲、愛打氣蜜桃飲、輕泡泡檸檬飲；3款特選精釀啤酒：葡萄柚IPA、金桔檸檬啤酒、白金生啤酒。未來還會加入遊戲互動，喝杯酒也能像炒股一樣刺激。立飲區適合速戰速決，整體設計緊扣大巨蛋的球場文化，完美銜接「從球場到酒場」的熱血體驗。

菜單走美墨風路線，份量大、適合分享，強調新鮮食材與潮流口味。平日有商業午餐約三百元起，兩人套餐八百元、四人套餐一千五百元起，單點從兩百元起跳。開胃小食推薦煙燻鮭魚天婦羅，脆炸鮭魚配魚子醬，煙燻風味濃郁，下酒一流；主菜首推墨西哥牛肋排，慢燉牛肋排淋辣醬，肉嫩汁多，搭配玉米餅超滿足。廚藝團隊以蘇格蘭蛋為靈感，打造視覺感十足的「爆漿大巨蛋」——用原汁原塊牛菲力絞肉包裹半熟蛋烹製，加入黑胡椒調製的獨門美式醬汁燴煮，切開瞬間鮮濃蛋汁汩汩流出，辛香夠味，肉感十足。還有經典人氣烤肋排、炭烤松阪雞、酥炸椒麻雞、披薩、炸細薯、酪梨鮮蝦塔可餅，以及美國南方聚會必吃的紐澳良什錦飯。健身族有福，低碳水高蛋白雞胸沙拉拌新鮮蔬果與優格醬，清爽不膩；甜點則有巧克力花椒慕斯，微辣巧克力口感層次豐富，尾韻帶驚喜。每晚七點到十點，現場還有DJ表演，動感音樂與賽事直播交錯，氣氛直接爆表。

SPORTS NATION 運動主題餐廳（台北大巨蛋店）

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓（大巨蛋GATE 1入口北邊，近松菸側，遠東Garden City潮美食公園D區）

電話：02-2760-0299

營業時間：星期一至日 11am-12mn（Last order 11pm）

 

大安區深夜綠洲：D’N 敦南酒窖，葡萄酒窖的微醺客廳

安區敦化南路二段上藏著一間讓人一進門就捨不得離開的「D’N 敦南酒窖」。這間低調的歐式餐酒館靠的不是浮誇，而是那面數百瓶葡萄酒牆、溫暖的間接照明與「像在家開party」的自在氛圍。

一推開門，瞬間把人拉進布魯克林街頭或歐洲小酒館的場景。室內木質裝潢搭配柔和燈光，吧台區讓你近距離看調酒師玩花樣，沙發座位區則像私人客廳，舒適到想賴整晚。空間分兩層，一樓熱鬧、二樓私密。最迷人的是那面整牆的葡萄酒陳列櫃，紅白酒從NT$1,000到4,000不等（以瓶計價），沒有酒單壓力，客人可以像逛超市一樣親自挑選，入門款到高級酒應有盡有，單杯NT$200起也超親民。

菜單走精緻歐法風，份量適中適合分享。開胃菜必點綜合乳酪拼盤，多款優質乳酪配堅果水果，入口即化；法國古拉朵生蠔淋檸檬醬，清甜鮮美；墨魚香腸則是彈牙黑香腸內藏墨魚塊配蒜片，異國風味濃郁。主菜亮點包括酥烤丁骨羊小排，羊排加百里香慢烤，肉嫩無腥佐紅酒醬；酥烤肋眼牛排淋松露紅酒醬，外脆內嫩香氣四溢；威士忌白醬嫩煎干貝，金黃干貝配奶油威士忌醬鮮甜滑順。還有炙燒松阪豬佐芫荽豆乳醬，泰式風味清新解膩。甜點則與北投茱莉亞烘焙聯名，D’N 自製布丁燒印上店名，濃郁焦糖口感可愛又好吃。

D’N 敦南酒窖

地址：台北市大安區敦化南路二段 140 號（遠企購物中心對面）

電話：02-2708-2989

營業時間：星期一至六 5pm-2am；星期日 休息

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
台中近郊谷關│米芝蓮星鑰首獎！台灣首家星野集團奢華度假村、群山環抱當中沉浸美人湯溫泉
熱愛日本的香港人，對星野集團（Hoshino Resorts）不會陌生，尤其虹夕諾雅（HOSHINOYA）這品牌，卻較少人知道，星野集團於2019年中旬，已在台灣的谷關開設了第一家豪華溫泉度假村——虹夕諾雅 谷關。
2025-11-11 08:00 HKT
YanOnTheRoad
台北文青小旅遊｜日式町屋山林主題文創區、漫步貓空茶香之中、大稻埕百年老房子Cafe、親手製作溫暖桌燈
這次，帶你走進四個文青秘境——0km 山物所的日式町屋山林物語、貓空山上的慢活時光、AKA Café大稻埕百年宅邸的禪意低語，以及松山文創園區HUBOX的手作燈火。這些地方，不僅溫故知新，更讓你將台北的文藝靈魂輕輕打包，帶回家珍藏！
2025-10-21 08:00 HKT
YanOnTheRoad