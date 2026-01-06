治療圓肩駝背頭前傾｜袁康就博士

南螳螂拳有所謂「筲箕背」出拳技巧，亦即是含胸拔背加強版。含胸拔背在武術或搏擊的要求很高。道理很簡單，所有脊椎動物在撕殺過程中，必然是含胸拔背。看貓狗打架就知道。

含胸拔背的姿勢很容易出現圓肩駝背。從健康角度看絕不是好事，病態肌肉形成，如果不去留意及矯正，痛症將會如影隨形。今天實在太多圓肩駝背的患者，都不是來自打拳，而是看手機！

上交叉綜合症

胸前肌肉長時間繃緊收縮，會導致肩胛和上臂內旋；背後肌肉太過鬆弛或無力，會造成上臂內旋頭前傾。圓肩駝背又叫「上交叉綜合症」。

張女士59歲，患肩頸痛。

「我兩邊膊頭都酸痛！」

「那你痛多久了？」

「間歇地痛都有十年八年，近幾個月工作繁忙，酸痛特別明顯。」

「嗯，轉頸痛嗎？」

「轉不盡，尤其是右邊。」

「點頭昂頭如何？」

「點頭還可以，昂頭差，扯着。後面隆起。」

我觸摸她肩頸相關肌肉，發覺她上斜方肌、頭頸夾肌、菱形肌、肩胛提肌都是「患肌」。大椎位置隆起的是「富貴包」，像半邊雞蛋。她肩胛內旋，胸小肌繃緊，圓肩駝背非常明顯。

源自長時間看手機

「你圓肩駝背嚴重，現在肩頸痛和富貴包的出現直接與圓肩駝背有關，你知道怎樣造成的嗎？」

「大概是看手機吧！」

「對了，你要注意看手機的姿勢，建議你做些運動。我遲些教你氣血操。」

我用浮針先把她的上斜方肌和肩胛提肌放鬆。

「你現在轉頸如何？」

「咦，好多了！右邊可以轉盡了。」

我繼續放鬆她的頭頸夾肌、菱形肌，然後再問：「現在點頭昂頭又如何？」

「也好多了！」

最後，我處理她的富貴包。

「你現在感受到浮針的療效非常迅速和明顯吧。當肌肉放鬆，你的酸痛大大減輕，甚至消失。不過，肌肉有記憶，放鬆的肌肉會回復繃緊狀態，你的酸痛又會返來一點點，都是正常的。浮針醫學建議你頭三次治療連續的比較好，你明天來嗎？」

經過六次治療，張女士的肩頸酸痛基本消失，富貴包也扁平了大半。她非常高興，跟我學了「氣血操」。（完）