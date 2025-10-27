頸紋暴露年齡 填充劑還是射頻好？｜麥凱婷醫生

隨著年齡增長，頸部皮膚往往成為暴露年齡的「關鍵部位」。由於頸部皮膚薄、皮脂腺少，加上日常活動頻繁，容易因膠原蛋白流失和重力影響形成橫向頸紋（俗稱「項鍊紋」）和垂直狀的「火雞紋」。現時市面上針對頸紋的主流療程主要包括填充劑注射和射頻技術，兩者各有優劣。

填充劑療程：立即見效但存潛在風險

填充劑（通常為透明質酸）通過注射至真皮層或皮下組織，填補凹陷皺紋並刺激膠原蛋白再生，從而改善頸部紋路。好處是注射後立即可見頸紋淡化，尤其適合中至重度靜態紋路。而且醫生可根據紋路深度和分布進行個性化注射，例如某一條頸紋特別深，可以針對性地填充。它的另一好處是可以配合肉毒桿菌素放鬆頸部肌肉，減少動態紋形成。

當然，填充劑也有它的壞處，例如填充劑若分布不均可能觸摸到顆粒感，或因代謝不均形成結節；而且頸部活動頻繁，填充劑代謝速度較快，填充劑通常只可維持6-12個月，需反復注射。而如果鬆弛非常嚴重的話，單純填充可能顯得不自然。

射頻療程：漸進式緊緻但需多次治療

射頻（RF）通過熱能刺激真皮層膠原蛋白收縮與重生，達到緊緻皮膚、淡化紋路的效果。常見技術包括單極射頻和雙極射頻。它的好處是安全性較高，一般無創或微創操作，避免注射相關的血管風險。而且不僅淡化紋路，還能提升皮膚緊緻度和彈性。持久性亦較長，視乎儀器及個人體質，單次療程效果可維持1-2年。

不過它的壞處是起效比較久，需要2-3個月等待膠原蛋白生長，而且需要多次治療（一般3-6次）才可以獲得理想效果。而且對於深層紋路的改善有效，比較適合初期的鬆垂。

如何選擇？

由於兩種方式都各有優劣，因此選擇方面可以遵從以下原則：

• 輕至中度頸紋+皮膚鬆弛：建議首選射頻療程，整體改善皮膚質素。

• 深度靜態紋為主：可考慮填充劑優先，或結合射頻進行綜合治療。

• 高風險族群（如易留疤痕體質、凝血功能異常者）：更適合射頻等無創方案。

• 預算與時間考量：若追求立即效果且預算有限，可選擇填充劑；若注重長期效益且能接受漸進式改變，則射頻更佳。

頸部年輕化療程需綜合評估皮膚狀況、風險承受力及預期效果。填充劑與射頻並非對立選擇，現代醫美更傾向結合兩者優勢（如先以射頻緊緻再針對深紋填充），以達到自然且持久的效果。無論選擇何種方案，務必由醫生操作，並術後遵循護理指引，才能安全有效地告別「年輪頸」。