如何確定是否患有腎臟病？｜徐大基中醫師

中醫如何診斷腎臟病？

中醫診斷疾病必須進行辨病和辨證。所謂四診就是望、聞、問、切四種診斷的方法。適當的實驗室檢查，有助於明確西醫診斷的同時，也有助於中醫治療措施的制定。

對於慢性腎臟病，中醫首先需要確定屬中醫什麼病，如「水腫」、「淋證」、「癃閉」、「虛勞」、「關格」、「尿濁」等均屬中醫腎病範圍，這是中醫的辨病思維。然後再分析病人存在的證候，結合病人的舌脈等進行分析，分析其屬哪一種中醫證型，如淋證屬腎虛還是膀胱濕熱證。

在慢性腎臟病早期，由於腎臟的代償機制，許多腎臟病沒有明顯的臨床症狀，在這些情況下可參考實驗室檢查的結果進行辨病，如根據血肌酐、蛋白尿、血尿等檢查結果進行分析。如體檢發現少量蛋白尿，可以參考“尿濁”進行辨證論治。

在此基礎上根據中醫的四診分析中醫的證型，一般來說，腎臟病要做到既辯證又辨病。腎病中醫證型多為本虛標實，本虛包括脾腎虧虛、肝腎虧虛、氣陰不足、陰陽兩虛等；標實包括濕熱、水濕、痰濁、瘀血等。

西醫如何診斷腎臟病？

一般來說，西醫根據臨床症狀、體徵和必要的實驗檢查，大多可獲得臨床診斷。慢性腎臟病早期由於腎臟功能的代償機制，可能沒有明顯的臨床症狀，而造成相當多的病人沒有能夠做到早期診斷，因此例行體檢十分重要。同時又由於早期腎臟病的臨床症狀不特異，如腎臟病病人可能出現頭暈、乏力、面色差等，這些症狀又可見於其他很多疾病，甚至勞累或休息不好也可以見到這些情況，如不重視也可能造成漏診、誤診。

如果腎臟病進一步發展，患者可能會出現食慾下降、噁心、嘔吐、睡眠障礙、倦怠、精力不充沛、瘙癢、抽筋、異常出血、浮腫、貧血、呼吸困難等，則表明可能病情已經進入腎功能衰竭。

西醫診斷除了確定是否有腎病之外，還要確定其原發病和腎臟的功能狀態及其併發症。一些腎臟病的診斷需要依靠腎臟病理檢查，還有一些腎臟病在初診時還沒有足夠的診斷依據，但是隨着時間的進展一些疾病就可表現出來，因此許多腎臟病都需要長期隨診。

診斷是正確治療的前提，因此任何一種疾病均有必要進行明確的診斷，必要的檢查在疾病的診斷和治療過程中是不可缺少的環節。

對於腎臟病如何進行有針對性的檢查？

針對慢性腎臟病的檢查一般包括尿液檢查、血液檢查、影像學及病理檢查等，以確定是否存在腎臟的功能與形態的異常。

①確定是否存在腎損害的檢查：尿常規檢查可以初步瞭解腎臟損傷的情況，尿液中蛋白質增多可能是腎臟損傷的一個早期標誌；

②腎功能狀態的檢查：進行血液檢查血肌酐、血清胱抑素、內生肌酐清除率及腎小球濾過率等；

③併發症的檢查：如是否存在血液高凝狀態、血栓形成的檢查，是否併發高脂血症、高尿酸血症等的檢查；

④腎臟結構方面的檢查：首先考慮使用超聲波檢查，必要時進行放射等檢查，包括X-ray、CT及MRI等檢查；

⑤腎臟病理方面的檢查：腎穿刺病理活檢等。

以上資料摘自作者徐大基教授編寫的《中西醫結合腎臟病諮詢手冊》，此處有刪改，供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。