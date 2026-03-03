膜性腎病患者的中醫藥防治策略｜徐大基中醫師

什麼是膜性腎病？

膜性腎病通常是以腎小球基底膜上皮細胞下彌漫的免疫複合物沉着伴基底膜彌漫增厚為特點的腎臟疾病，臨床呈腎病綜合症或無症狀性蛋白尿。

膜性腎病的臨床特點是什麼？

膜性腎病可見於任何年齡，但在診斷時大部分病人超過40歲，男性多於女性，多隱襲起病，少數在前驅感染後短期內發病，最早症狀通常是逐漸加重的下肢浮腫，通常是持續性蛋白尿，蛋白尿常為非選擇性，約30%患者為間斷或持續性鏡下血尿，肉眼血尿少見，約80%以上的病人表現為腎病綜合症，其餘病人表現為無症狀性蛋白尿及/或血尿，不常見高膽固醇血症。病程呈緩慢進展性，半數病人發生高血壓。

中醫對膜性腎病的認識

中醫將膜性腎病歸於「水腫」「虛勞」「尿濁」範疇，核心病機為：脾腎虧虛 ➜ 水濕內停 ➜ 瘀血阻絡濕、瘀互結損傷腎絡，導致大量蛋白尿及水腫，需標本兼治。

中醫如何治療膜性腎病

根據膜性腎病的臨床不同特點進行區別處理：

在表現為腎病綜合症情況下，出現嚴重水腫，此時可根據中醫治療水腫病進行辨證論治；

在使用激素治療的情況下，根據激素使用的不同治療階段，如在大量使用激素時配合清熱化濕治療；在激素減量時給予溫陽補腎治療；在激素維持階段根據病人特點予以健脾補腎為主治療。

同時由於膜性腎病臨床上常常併發血液高凝狀態，甚至出現血栓形成，因此處方用藥時強調活血化瘀治療，如在辯證的基礎上加用丹參、三七、蒲黃、菟絲子等。

分型論治策略

脾虛濕困

典型症狀：浮腫乏力、食少腹脹、便溏；

治則：健脾滲濕；

常用方劑：參苓白朮散合防己黃芪湯。

脾腎陽虛

典型症狀：全身浮腫、畏寒肢冷、腰痠；

治則：溫陽利水；

常用方劑：真武湯合實脾飲。

氣陰兩虛

典型症狀：水腫減輕、口乾失眠、尿黃；

治則：益氣養陰；

常用方劑：六味地黃丸加黃芪、黨參。

濕瘀互結

典型症狀：面色晦暗、舌紫瘀斑、尿濁；

治則：活血化瘀利濕；

常用方劑：當歸芍藥散合桃紅四物湯。

日常調護要點

1.飲食禁忌

限鹽：每日<3g（水腫期<2g）；

優質蛋白：雞蛋清/魚肉每日每公斤0.8g；

忌口：醃製品、動物內臟、楊桃、榴槤等。

2.穴位保健

艾灸足三里、關元穴：每週3次，增強脾腎功能；

按摩太溪穴、陰陵泉：每日按揉5分鐘消水腫。

3.生活方式

避風寒防感染（誘發復發主因）；

23點前入睡，避免熬夜耗傷腎精。

防治關鍵提示

✅ 中西醫結合治療：激素治療期間配合中藥，可減輕副作用（如五苓散緩解水鈉瀦留）；✅ 定期監測：每月查24小時尿蛋白定量，中醫調方依據。

❌ 切忌濫用補藥：如濕熱型的膜性腎病切忌鹿茸等滋膩補藥。

溫馨提示：本文僅供參考，具體用藥需經專業中醫師辨證指導。膜性腎病病程較長，堅持規範治療可望獲得長期緩解。