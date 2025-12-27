認識慢性腎病成因與症狀 哪類人高危？｜徐大基中醫師

腎臟損傷或腎小球濾過率（GFR）小於60ml/min/1.73㎡，並持續3個月以上，即為慢性腎病。為何患者會不知道得了腎病？這主要是因為慢性腎病在臨床上有兩個顯著的特點：

1.症狀隱蔽性：

很多時患者得了腎病一點徵兆都沒有，主要由於腎臟有很強的代償功能。正常情況下，每個腎臟有100萬個以上的腎單位，當慢性腎病發展到一定階段，出現部分腎功能散失的時候，其餘健全的腎單位會增強其功能以排除體內毒素，這種現象稱為腎臟的代償功能。此時臨床上可無症狀，血肌酐等指數也可不升高，如不進行尿常規等必要的檢查，則容易造成漏診。

2.缺乏特異性：

腎病的症狀常常不是腎病本身所特有的，如患者出現倦怠、乏力、食慾減退等均缺乏特異性，不易引起人們的關注及警覺，臨床容易被忽視。如果無此意識、不作尿化驗等檢查，容易造成誤診。

慢性腎病的發病原因

從中醫學角度來說，人體疾病的發生，關係到正氣和邪氣兩方面的因素。正氣，是指人體的機能活動（包括臟腑、經絡、氣血等功能）和抗病、康復能力；邪氣，則指各種致病因素。腎病的發生是邪正鬥爭的結果，陰陽失調是導致腎病的原因。原發性腎病其發病原因與稟賦有關，或為陰陽失調所致。

繼發性腎病發病原因與以下因素有關：

外感六淫： 包括風、寒、暑、濕、燥、火。細菌、病毒導致腎損害，或誘發腎炎或加重腎損害。過度的陽光照射則可誘發狼瘡。

疫癘： 包括一些傳染性疾病，可直接造成腎損害。

內傷七情： 包括持久的喜、怒、悲、思、憂、恐、驚，均可能影響血壓波動，而加重腎病。

飲食失宜： 包括飢飽失常、飲食不潔、飲食偏嗜等。尤其是對已有腎病者，不當飲食可明顯加重腎損害。

勞逸過度： 勞即勞動，包括各種勞作和運動；逸指休息和靜養。如果過勞或過逸都可能誘發或加重疾病。

瘀血、結石： 瘀血如腎靜脈血栓形成；結石則可造成梗阻性腎病。

藥物性腎損害： 藥物過敏及一些藥物的腎毒性作用。

其他，如工業物質損害，不當的食品添加劑損害及外傷等。

慢性腎病患者隨着時間的流逝，病情難免會進一步發展。有的患者雖有腎病，但能長期穩定；有的患者卻進展很快，甚至短時間內進入腎衰竭狀態。

慢性腎病為何會加重？

早期腎臟損害往往症狀不明顯，甚至沒有什麼症狀，常被忽視。直到病人出現嚴重浮腫、血尿、血壓高時才到醫院就診。所以常有一些腎病患者很難說清自己是從何時開始得病的，而得了腎病以後疾病又是如何加重的？

慢性腎病加重與進展的危險因素

1.原發病

引起腎臟損傷的基礎疾病，如糖尿病、系統性紅斑狼瘡等未獲得很好控制；

腎病本身治療不佳，如慢性腎炎蛋白尿長期未獲得良好控制，則腎小球硬化會隨時間進行性惡化。

2.加重因素

急性感染、敗血症；

手術、創傷或大出血，脫水、血容量不足；

尿路梗阻；

血壓控制不佳；

吸煙；

肥胖、高脂血症、代謝綜合症；

高尿酸血症；

妊娠；

血黏度升高；

勞累，休息、睡眠不好及精神緊張。

3.飲食不節

高蛋白、高磷及高鈉飲食等。

慢性腎病的高危人群

慢性腎病的發病常由多種因素共同造成，其發病機制也頗為複雜，但具有以下危險因素的人群，其發病率明顯增高，應高度警惕：

有腎病家族史者；

忽視可導致腎病的一些疾病，如高血壓、糖尿病、痛風或高尿酸血症等病的治療人士；

患有代謝性疾病，如肥胖、高血脂等；

自身免疫性疾病，如系統性紅斑狼瘡等；

各種傳染性疾病，如肝炎、結核病等，可能導致免疫介導的原發或繼發性腎病；

濫用藥物或不規範用藥，可致藥物性腎損害，如抗生素、止痛劑等；

慢性泌尿道感染、尿路梗阻者；

血液高凝狀態者；

不良的生活習慣會造成腎臟的直接或間接損害，如吸煙、過度飲酒，高脂、高鹽飲食，過少飲水，不注意尿路衛生及經常憋尿，精神高度緊張以及過度疲勞、過晚睡覺等；

出生體重輕；

年齡40歲以上；

不重視治療上呼吸道感染，尤其是長期咽炎、扁桃體發炎者。

以上資料摘自作者徐大基教授編寫的《中西醫結合腎臟病諮詢手冊》《腎病治療與中醫調養》，此處有刪改，供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。