哪些疾病可以導致血尿，如何處理？｜徐大基中醫師

血尿是指尿液中紅細胞增多，分為肉眼血尿和鏡下血尿。多種疾病都可能導致血尿，以下是一些常見的情況：

一.血尿的病因

泌尿系統疾病

腎小球疾病

如急性腎小球腎炎、IgA 腎病等。急性腎小球腎炎常因 β - 溶血性鏈球菌感染所致，除血尿外，還伴有蛋白尿、水腫、高血壓等症狀。IgA 腎病多在呼吸道感染後數小時至數天內出現肉眼血尿，可伴有蛋白尿。

泌尿系統感染

包括腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎等。除血尿外，患者常有尿頻、尿急、尿痛等尿路刺激症狀，腎盂腎炎還可能伴有發熱、腰痛等全身症狀。

泌尿系統結石

腎結石、輸尿管結石、膀胱結石等都可能引起血尿。結石移動時會損傷尿路黏膜，導致出血，常伴有劇烈的腰腹部疼痛，疼痛可向下腹部、會陰部放射。

泌尿系統腫瘤

腎腫瘤、膀胱腫瘤等腫瘤組織生長迅速，血供豐富，容易發生潰破出血，引起血尿。血尿常為無痛性、間歇性肉眼血尿，有時可伴有血塊。

全身性疾病

血液系統疾病

血小板減少性紫癜，患者體內血小板數量減少，凝血功能下降，可出現皮膚瘀點、瘀斑，以及血尿等出血症狀。再生障礙性貧血、白血病等會影響骨髓的造血功能，導致血小板生成減少或功能異常，進而引發血尿。

自身免疫性疾病

系統性紅斑狼瘡可累及全身多個系統，當腎臟受累時，可出現血尿、蛋白尿等症狀。此外，過敏性紫癜也可能影響腎臟，導致紫癜性腎炎，出現血尿。

其他疾病

胡桃夾現象

又稱左腎靜脈受壓綜合徵，多見於體型瘦長的青少年。由於左腎靜脈在腹主動脈和腸系膜上動脈之間受到擠壓，導致腎靜脈迴流受阻，引起血尿，常伴有左側腰痛。

運動性血尿

在劇烈運動後，由於腎臟血流動力學改變、腎靜脈壓力增高等原因，可出現一過性血尿，一般不伴有其他明顯症狀，休息後可逐漸恢復正常。

血尿處理需依病因、病情及患者整體狀況綜合判斷，以下是一般原則與方法：

二.血尿的處理

1.明確病因

通過詳細的問診，如了解血尿相關症狀、近期病史等，初步判斷病因。並通過檢查泌尿系統等部位，查看有無異常體徵。結合實驗室檢查，如進行尿常規、血常規等檢查，了解尿液及血液情況。及影像學檢查，根據病情做超聲、CT 等檢查，確定泌尿系統有無病變等，以明確病因診斷。

2.針對病因治療

如泌尿系統感染，通常使用抗生素治療，患者多喝水、勤排尿。泌尿系統結石，則依結石情況，採取飲水運動排石、碎石手術等方法。腎小球疾病則按具體類型，採用休息、對症治療或用糖皮質激素等藥物。泌尿系統腫瘤，通常以手術治療為主，術後可能配合化療、放療等。至於全身性疾病則針對原發病治療，如血小板減少性紫癜用提升血小板藥物，系統性紅斑狼瘡用糖皮質激素等。

3.對症支持治療

不論什麼原因導致的血尿，患者都需要適當休息，避免劇烈運動和重體力勞動。在血尿嚴重時，可用止血藥物。另外保持充足水分攝入，維持尿量，防止血塊堵塞尿路。

4.中醫辨證論治

根據辨證，給予不同的治療處方，如下焦熱盛治以清熱瀉火、涼血止血，用小薊飲子加減。腎陰虧虛，治法是滋養腎陰、涼血止血，方選知柏地黃丸加減。脾不統血，以補脾益氣、攝血止血為法，用歸脾湯加減。氣虛不攝，治宜補氣攝血、固腎澀精，用无比山藥丸加減。