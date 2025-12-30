慢性腎衰晚期患者的治療選擇｜徐大基中醫師

慢性腎衰末期（CKD5期）患者一般需要進行透析治療。如果由於各種原因，包括個人意願等原因而不選擇透析治療。對此，中醫藥是否有可借鑒的治療方法？

一.CKD5 期不透析的風險與後果

1. 體內毒素蓄積引發多系統損害

終末期腎衰患者，由於腎功能衰竭殆盡，無法排除體內毒素等機制，可致身體發生嚴重的症狀，如：

消化系統：噁心、嘔吐、食慾不振、消化道出血。

心血管系統：高血壓、心力衰竭、心律失常、心包炎（可能危及生命）。

血液系統：嚴重貧血、出血傾向（如鼻腔、牙齦出血）。

神經系統：乏力、嗜睡、意識障礙、抽搐甚至昏迷。

電解質紊亂：高鉀血症（可導致心臟驟停）、代謝性酸中毒、低鈣高磷血症（引發腎性骨病、血管鈣化）。

2. 水鈉瀦留導致嚴重併發症

水腫、胸腔 / 腹腔積液、肺水腫（表現為呼吸困難、發紺），甚至急性左心衰竭，這些併發症，隨時引致生命危險。

3. 生存時間與生活質量

未經透析的 CKD5期患者自然生存期縮短，且伴嚴重不適，生活質量差。

二.決策需考量的關鍵因素

因此，在目前的醫療條件下，晚期腎衰患者，如果無特殊情況，均考慮透析等替代治療。是否選擇透析，醫療決策上常考慮如下因素：

1. 患者意願與價值觀

需充分尊重患者自主權，確保其在完全知情（不透析的風險與後果）前提下決策。若患者因認知障礙（如癡呆）無法自主決策，需由家屬或監護人參與共同決策。

2. 醫療團隊的專業評估

可逆因素排查：如脫水、感染、藥物損傷等，需先處理誘因再評估是否需透析。

預後判斷：結合年齡、合併症（如糖尿病、冠心病）、營養狀態（如血清白蛋白水平）等，評估保守治療耐受性。

3. 倫理與人文關懷

若選擇不透析，醫療團隊需提供姑息治療，聚焦疼痛管理、症狀緩解與心理支持。同時與家屬溝通制定臨終關懷計劃，尊重宗教與文化習俗。但也必須清楚，很多患者的醫療決策表現出不同程度的“反悔性”，如第一次溝通，患者不願意透析，但經過一段時間後，患者又願意透析。這在臨床上並不罕見。因此對於需要透析而未接受透析的患者，需要反復多次深入介紹透析等整體治療的過程、後果等，以便病人及家屬是在清晰瞭解病情之後做出選擇。

三.中醫藥的治療空間

當患者因恐懼治療、誤解或體質因素拒絕透析時，中醫藥可通過整體調理改善症狀、提高生活質量。尤其是對於慢性腎衰仍然有很多小便及營養狀態較好的患者，中醫藥療法可顯示出較好的作用。

必須清楚，對於慢性腎衰終末期患者，可以選擇中醫藥治療，但中醫藥也只能輔助改善症狀，在一定的條件下延後透析時期，卻無法替代透析。透析能快速清除毒素與多餘水分，維持生命。

選擇中醫藥保守治療者，需在正規中醫院腎病科醫生指導下進行，定期覆查腎功能、電解質等指標。若出現高鉀血症、嚴重酸中毒、急性心力衰竭等危急情況，必須立即接受透析等現代醫學治療。