長期腎功能穩定的慢性腎衰患者 5大事項必須注意｜徐大基中醫師

長期腎功能穩定的慢性腎衰患者，往往得益於早期規範治療、科學自我管理、個體差異優勢及原發疾病的良好控制。但腎功能穩定並非一勞永逸，日常仍需從飲食、生活習慣、用藥、監測隨訪等多方面進行科學管理，以延緩病情進展、降低併發症風險。即使目前腎功能穩定，仍需注意一些事項：

一.飲食管理：遵循「優質低蛋白 + 控鹽限鉀 + 均衡營養」原則

1.控制蛋白質攝入

總量： 根據腎功能調整，通常建議0.6~0.8 g/(kg・天)（如體重 60kg，每日蛋白攝入約 36~48g），以減輕腎臟負擔。

根據腎功能調整，通常建議0.6~0.8 g/(kg・天)（如體重 60kg，每日蛋白攝入約 36~48g），以減輕腎臟負擔。 優質蛋白為主： 優先選擇魚、蝦、肉、蛋、奶類等（占全天蛋白攝入量的 50%~70%），慢性腎病患者如果腎功能正常，除了該類食物過敏需慎用，一般是不需禁忌的，適量進食對人體十分重要。但當腎功能下降時，則要適當減少蛋白攝入量，以既滿足人體代謝營養需要，又不增加腎臟負擔為原則。

優先選擇魚、蝦、肉、蛋、奶類等（占全天蛋白攝入量的 50%~70%），慢性腎病患者如果腎功能正常，除了該類食物過敏需慎用，一般是不需禁忌的，適量進食對人體十分重要。但當腎功能下降時，則要適當減少蛋白攝入量，以既滿足人體代謝營養需要，又不增加腎臟負擔為原則。 避免高蛋白飲食：如蛋白粉、動物內臟等，以免加重代謝廢物生成。

2.限制鈉鹽攝入

目標： 每日鹽攝入量 <5g，嚴重高血壓或水腫者需降至 <3g。

每日鹽攝入量 <5g，嚴重高血壓或水腫者需降至 <3g。 注意：避免食用一些高鹽食物或調味品，如醬菜、醃製品（鹹菜、鹹魚、鹹肉、鹹蛋、榨菜）、加工食品（如速食麵、火腿）及高鈉調料（如味精、蠔油），可使用香料（如薑、蒜、花椒等）替代調味。

3.控制鉀、磷攝入

限鉀：由飲食中攝取的鉀，絕大部分都由腎臟排出，當腎功能下降時，腎的排鉀能力減弱，需避免高鉀食物，否則有可能會出現高血鉀的情況。

常見的含鉀高的食物有：

◆水果類：

新鮮果汁和純果汁含鉀高，腎衰高鉀者不宜過多食用。

水果：香蕉、牛油果、榴槤、椰子、火龍果、番石榴等；

乾果：葡萄乾、龍眼乾、無花果、杏脯、乾棗等。

◆蔬菜類：

西蘭花、椰菜花、菠菜、芥菜、空心菜、蓮藕、番薯、芋頭、馬鈴薯、毛豆、筍等。建議蔬菜焯水後再烹飪以減少鉀含量。

◆其他：

飲品：朱古力奶、阿華田、好立克、濃茶、即溶咖啡等；

調味品：雞精、茄汁、咖喱等；

乾豆類：黃豆、紅豆、黑豆、蓮子等等。

限磷：高磷血症是慢性腎病的常見併發症，是引起繼發性甲狀旁腺功能亢進、腎性骨病等的重要因素，控制高磷飲食對於預防血磷升高有重要的意義；磷在食物中分佈很廣，瘦肉、蛋、奶、動物肝、腎的磷含量都很高，海帶、紫菜、花生、乾豆類、堅果等含磷也豐富；蔬菜、瓜類、水果、豬紅、海參等含磷則較低；避免使用磷添加劑（如食品標籤中的「磷酸鈉」「磷酸鉀」）。含磷高的食物往往是高蛋白食物，過低蛋白的攝入則可能導致嚴重營養不良。

4.保證能量攝入

以碳水化合物（如米飯、麵條、土豆）和健康脂肪（如橄欖油、魚油）為主，防止因蛋白質攝入不足導致營養不良。可適量食用藕粉、粉絲等低蛋白高熱量食物。

5.水分管理

無水腫、心衰者，每日飲水量約為前一日尿量 + 500~700ml；若存在水腫或透析，需嚴格遵醫囑限制水量。

二.生活習慣：避免傷腎行為，增強體質

1.規律作息，避免勞累

保證每日 7~8 小時睡眠，避免熬夜、過度體力勞動或劇烈運動（如長跑、舉重），以防腎臟血流減少或加重代謝負擔。

2.適當運動

選擇溫和的運動方式，如散步、太極拳等，每週 3~5 次，每次 30 分鐘左右，以運動後不感到疲勞為宜。運動可改善血壓、血糖和心血管功能，但需避免高溫環境下運動。

3.戒煙戒酒

吸煙會加速腎血管硬化，酗酒則可能誘發急性腎損傷，需嚴格戒除。

4.預防感染

慢性腎衰患者免疫力較低，需注意：季節交替時及時增減衣物，避免感冒、流感；

注意個人衛生（如口腔、皮膚、尿道），預防尿路感染（感染可能誘發腎功能急性惡化）；

如需接種疫苗（如流感疫苗、肺炎疫苗），需提前諮詢醫生。

三.用藥安全：謹慎使用藥物，避免腎毒性藥物

1.嚴格遵醫囑用藥

避免自行使用偏方、保健品（尤其是含馬兜鈴酸的中藥，如關木通、廣防己），以免加重腎損傷。

如需服用其他疾病藥物（如高血壓、糖尿病、痛風藥物），需提前告知醫生腎功能情況，由醫生調整劑量或選擇腎毒性小的藥物。

2.避免腎毒性藥物

常見藥物包括：

非甾體類抗炎藥（如布洛芬、阿司匹林、對乙醯氨基酚）過量：可能引起腎間質損傷。

抗生素（如慶大黴素、阿米卡星等氨基糖苷類藥物）：需根據肌酐清除率調整劑量。

造影劑：如因檢查需要使用，需提前評估腎功能並做好水化（檢查前後多喝水或輸液）。

四.監測與隨訪：定期復查，動態調整管理方案

1.自我監測指標

體重：每日晨起空腹秤重，若短時間內體重明顯增加（如 1~2 天內增加 2kg 以上），可能提示水腫或水分攝入過多，需警惕。

尿量：記錄每日尿量變化，若尿量突然減少（如 < 400ml / 天），需及時就醫。

血壓：高血壓是慢性腎衰常見併發症，建議每日固定時間測量血壓，控制目標一般為<130/80mmHg（具體需遵醫囑）。

2.定期復查項目

因應不同的階段，選擇不同的檢查項目，如：

腎功能：每 1~3 個月檢測血肌酐、尿素氮、估算腎小球濾過率（eGFR），評估腎功能變化趨勢。

電解質：每 1~3 個月查血鉀、血磷、血鈣、碳酸氫鹽，監測是否存在電解質紊亂（如高鉀、低鈣、代謝性酸中毒）。

血常規：每 3~6 個月檢查血紅蛋白、紅細胞壓積，排查腎性貧血（腎功能下降會導致促紅細胞生成素減少）。

尿常規：定期復查尿蛋白、尿潛血，評估尿蛋白控制情況（尿蛋白控制目標：儘量 < 0.5g / 天）。

其他：根據病情需要，可能需檢查甲狀旁腺激素（排查腎性骨病）、心臟超聲（評估心血管併發症）等。

3.及時就醫指征

出現以下情況需立即就診：

水腫加重（如眼瞼、下肢水腫明顯）、呼吸困難（可能提示心衰）；

噁心、嘔吐、食慾極差（警惕尿毒症毒素蓄積）；

心慌、乏力、面色蒼白（可能為嚴重貧血或心律失常）；

體溫升高（>38℃）或感染症狀（如咳嗽、尿痛）；

血壓驟升或驟降（如收縮壓 > 180mmHg 或 < 90mmHg）。

五.心理調節：保持積極心態，避免焦慮抑鬱

慢性腎病需長期管理，患者易出現心理壓力，可通過以下方式調節：

學習疾病知識：瞭解病情和管理要點，減少對疾病的恐懼;

尋求支持：與家人、病友或醫護人員溝通，分享感受，必要時尋求心理諮詢;

培養興趣：通過閱讀、聽音樂、手工等活動轉移注意力，保持心情舒暢。

以上資料供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。