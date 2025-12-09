Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長期腎功能穩定的慢性腎衰患者 5大事項必須注意｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
1小時前
長期腎功能穩定的慢性腎衰患者，往往得益於早期規範治療科學自我管理個體差異優勢原發疾病的良好控制。但腎功能穩定並非一勞永逸，日常仍需從飲食生活習慣用藥監測隨訪等多方面進行科學管理，以延緩病情進展、降低併發症風險。即使目前腎功能穩定，仍需注意一些事項：

一.飲食管理：遵循「優質低蛋白 + 控鹽限鉀 + 均衡營養」原則

1.控制蛋白質攝入

  • 總量：根據腎功能調整，通常建議0.6~0.8 g/(kg・天)（如體重 60kg，每日蛋白攝入約 36~48g），以減輕腎臟負擔。
  • 優質蛋白為主：優先選擇魚、蝦、肉、蛋、奶類等（占全天蛋白攝入量的 50%~70%），慢性腎病患者如果腎功能正常，除了該類食物過敏需慎用，一般是不需禁忌的，適量進食對人體十分重要。但當腎功能下降時，則要適當減少蛋白攝入量，以既滿足人體代謝營養需要，又不增加腎臟負擔為原則。
  • 避免高蛋白飲食：如蛋白粉、動物內臟等，以免加重代謝廢物生成。

2.限制鈉鹽攝入

  • 目標：每日鹽攝入量 <5g，嚴重高血壓或水腫者需降至 <3g。
  • 注意：避免食用一些高鹽食物或調味品，如醬菜、醃製品（鹹菜、鹹魚、鹹肉、鹹蛋、榨菜）、加工食品（如速食麵、火腿）及高鈉調料（如味精、蠔油），可使用香料（如薑、蒜、花椒等）替代調味。

3.控制鉀、磷攝入

限鉀：由飲食中攝取的鉀，絕大部分都由腎臟排出，當腎功能下降時，腎的排鉀能力減弱，需避免高鉀食物，否則有可能會出現高血鉀的情況。

常見的含鉀高的食物有：

◆水果類：

新鮮果汁和純果汁含鉀高，腎衰高鉀者不宜過多食用。

水果：香蕉、牛油果、榴槤、椰子、火龍果、番石榴等；

乾果：葡萄乾、龍眼乾、無花果、杏脯、乾棗等。

◆蔬菜類：

西蘭花、椰菜花、菠菜、芥菜、空心菜、蓮藕、番薯、芋頭、馬鈴薯、毛豆、筍等。建議蔬菜焯水後再烹飪以減少鉀含量。

◆其他：

飲品：朱古力奶、阿華田、好立克、濃茶、即溶咖啡等；

調味品：雞精、茄汁、咖喱等；

乾豆類：黃豆、紅豆、黑豆、蓮子等等。

限磷：高磷血症是慢性腎病的常見併發症，是引起繼發性甲狀旁腺功能亢進、腎性骨病等的重要因素，控制高磷飲食對於預防血磷升高有重要的意義；磷在食物中分佈很廣，瘦肉、蛋、奶、動物肝、腎的磷含量都很高，海帶、紫菜、花生、乾豆類、堅果等含磷也豐富蔬菜、瓜類、水果、豬紅、海參等含磷則較低；避免使用磷添加劑（如食品標籤中的「磷酸鈉」「磷酸鉀」）。含磷高的食物往往是高蛋白食物，過低蛋白的攝入則可能導致嚴重營養不良。

4.保證能量攝入

以碳水化合物（如米飯、麵條、土豆）和健康脂肪（如橄欖油、魚油）為主，防止因蛋白質攝入不足導致營養不良。可適量食用藕粉、粉絲等低蛋白高熱量食物。

5.水分管理

無水腫、心衰者，每日飲水量約為前一日尿量 + 500~700ml；若存在水腫或透析，需嚴格遵醫囑限制水量。

二.生活習慣：避免傷腎行為，增強體質

1.規律作息，避免勞累

保證每日 7~8 小時睡眠，避免熬夜、過度體力勞動或劇烈運動（如長跑、舉重），以防腎臟血流減少或加重代謝負擔。

2.適當運動

選擇溫和的運動方式，如散步、太極拳等，每週 3~5 次，每次 30 分鐘左右，以運動後不感到疲勞為宜。運動可改善血壓、血糖和心血管功能，但需避免高溫環境下運動。

3.戒煙戒酒

吸煙會加速腎血管硬化，酗酒則可能誘發急性腎損傷，需嚴格戒除。

4.預防感染

  • 慢性腎衰患者免疫力較低，需注意：季節交替時及時增減衣物，避免感冒、流感；
  • 注意個人衛生（如口腔、皮膚、尿道），預防尿路感染（感染可能誘發腎功能急性惡化）；
  • 如需接種疫苗（如流感疫苗、肺炎疫苗），需提前諮詢醫生。

三.用藥安全：謹慎使用藥物，避免腎毒性藥物

1.嚴格遵醫囑用藥

避免自行使用偏方、保健品（尤其是含馬兜鈴酸的中藥，如關木通、廣防己），以免加重腎損傷。

如需服用其他疾病藥物（如高血壓、糖尿病、痛風藥物），需提前告知醫生腎功能情況，由醫生調整劑量或選擇腎毒性小的藥物。

2.避免腎毒性藥物

常見藥物包括：

  • 非甾體類抗炎藥（如布洛芬、阿司匹林、對乙醯氨基酚）過量：可能引起腎間質損傷。
  • 抗生素（如慶大黴素、阿米卡星等氨基糖苷類藥物）：需根據肌酐清除率調整劑量。
  • 造影劑：如因檢查需要使用，需提前評估腎功能並做好水化（檢查前後多喝水或輸液）。

四.監測與隨訪：定期復查，動態調整管理方案

1.自我監測指標

體重：每日晨起空腹秤重，若短時間內體重明顯增加（如 1~2 天內增加 2kg 以上），可能提示水腫或水分攝入過多，需警惕。

尿量：記錄每日尿量變化，若尿量突然減少（如 < 400ml / 天），需及時就醫。

血壓：高血壓是慢性腎衰常見併發症，建議每日固定時間測量血壓，控制目標一般為<130/80mmHg（具體需遵醫囑）。

2.定期復查項目

因應不同的階段，選擇不同的檢查項目，如：

腎功能：每 1~3 個月檢測血肌酐、尿素氮、估算腎小球濾過率（eGFR），評估腎功能變化趨勢。

電解質：每 1~3 個月查血鉀、血磷、血鈣、碳酸氫鹽，監測是否存在電解質紊亂（如高鉀、低鈣、代謝性酸中毒）。

血常規：每 3~6 個月檢查血紅蛋白、紅細胞壓積，排查腎性貧血（腎功能下降會導致促紅細胞生成素減少）。

尿常規：定期復查尿蛋白、尿潛血，評估尿蛋白控制情況（尿蛋白控制目標：儘量 < 0.5g / 天）。

其他：根據病情需要，可能需檢查甲狀旁腺激素（排查腎性骨病）、心臟超聲（評估心血管併發症）等。

3.及時就醫指征

出現以下情況需立即就診：

  • 水腫加重（如眼瞼、下肢水腫明顯）、呼吸困難（可能提示心衰）；
  • 噁心、嘔吐、食慾極差（警惕尿毒症毒素蓄積）；
  • 心慌、乏力、面色蒼白（可能為嚴重貧血或心律失常）；
  • 體溫升高（>38℃）或感染症狀（如咳嗽、尿痛）；
  • 血壓驟升或驟降（如收縮壓 > 180mmHg 或 < 90mmHg）。

五.心理調節：保持積極心態，避免焦慮抑鬱

慢性腎病需長期管理，患者易出現心理壓力，可通過以下方式調節：

學習疾病知識：瞭解病情和管理要點，減少對疾病的恐懼;

尋求支持：與家人、病友或醫護人員溝通，分享感受，必要時尋求心理諮詢;

培養興趣：通過閱讀、聽音樂、手工等活動轉移注意力，保持心情舒暢。

以上資料供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。

