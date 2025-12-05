Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

腦中風的中醫治療及循證調護｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

腦中風是一種急性腦血管疾病，是由於腦部血管突然破裂或因血管阻塞，導致血液不能流入大腦而引起腦組織損傷的一組疾病，包括缺血性和出血性中風。

糖尿病、高血脂、肥胖等疾病及不良的生活方式，如吸煙、不健康的飲食習慣、缺乏適量運動、飲酒等都是腦中風發病的危險因素。

腦中風的中醫治療

腦中風臨床多按中風進行辨證治療。腦中風分為出血性中風和缺血性中風，中醫又分為中臟腑和中經絡，凡是中風而神志不清者屬於中臟腑，神志清者則屬於中經絡。

中臟腑多屬出血性中風，在急性期多以西醫措施為主；中經絡多為缺血性中風，中醫辨證治療有其優勢，有時可以中醫為主治療。一些中藥製劑有較好的作用。步長腦心通膠囊為中藥複方製劑，方由黃芪、丹參、當歸、川芎、赤芍、紅花、乳香、桂枝、沒藥、全蠍、地龍、水蛭、牛膝製成，具有活血化瘀、疏通瘀阻、通經活絡等功效，其中水蛭含有多種生物活性物質，是作用強的天然凝血酶特異性抑制劑。

當腦中風經過救治，有的患者留有後遺症，如半身不遂，言語不利，口眼喁斜等。中風後遺症嚴重影響了患者的生活及工作，降低患者的生活質量。若抓緊時機，治療得當，部分患者可恢復生活自理能力。

中風後偏癱、抑鬱、尿失禁、吞嚥困難、循環障礙及其他併發症，如中風後頑固性呃逆（打嗝）、中風後抑鬱等也可採用中醫辨證用藥或針灸等療法治療。

中醫辨證治療是重要的治療方法，如為氣虛血瘀型則治以益氣活血、祛瘀通絡，方用補陽還五湯加味；風痰阻絡型治以養血祛風、化痰通絡，方用大秦艽湯加減；肝腎陰虛型治以滋補肝腎、養血和絡，方用地黃飲子加減。

對於中風，唐宋以前，《內經》《金匱》多以“內虛邪中”立論，認為外風是中風的主因，治療多用小續命湯等。小續命湯的組成為：麻黃、桂枝、人參、乾薑、甘草、川芎、杏仁、附子、防風、防己、黃芩、白芍。

針刺療法、艾灸等是中風後遺症的重要治療方法。針灸療法可提高局部氣血流量，升高局部溫度，緩解局部痙攣，能提高機體免疫功能、內分泌功能及自主神經功能，恢復失衡的機體狀態。具體取穴依不同的後遺症及其臨床分型取穴不同。

腦中風的循證調護

  • 早防早治

腦中風尤其是出血性腦中風預後常不良，嚴重腦中風可造成永久性神經損傷，急性期如未及時治療可造成嚴重的後果，甚至死亡。平時針對腦中風的高危因素，如高血壓、糖尿病、高脂血症、短暫性腦缺血發作的治療，戒煙戒酒等，是減少腦中風的基礎措施。早防早治是預防突發嚴重腦中風的關鍵。

對有先兆表現的患者，一定要提高警惕，及時就醫；腦中風一旦發生，要爭分奪秒，以最快的速度送醫院就診，才能贏得搶救的黃金時間。

  • 起居有常

高血壓患者，尤其是老年不穩定的高血壓患者，注意平時生活規律。早晨醒來，不應急於起床，應先仰臥於床，活動四肢和頭頸部，使四肢肌肉和血管平滑肌恢復適當張力，以適應起床時的體位變化，避免引起頭暈。然後慢慢坐起，稍活動幾次上肢，再下床活動，這樣血壓不會有大的波動。

中午小睡片刻，或閉目養神，晚上按時就寢，避免熬夜。睡前溫水泡腳，然後按摩雙足及雙下肢，促進血液循環。睡前適當喝水，以免夜間缺水引起血黏度升高，導致晨起高血壓。

  • 合理運動

一般以溫和的運動方式為主，不宜進行劇烈運動。如果晨起血壓偏高者，應暫時避免晨練，待晨起高血壓得到控制後再安排晨練。對於長者要特別避免過早起身運動，一般建議待太陽出來才起身運動。避免長時間久坐打麻雀；在排便時切忌屏氣用力，否則有誘發腦出血的危險。

  • 注意溫差

因老年人對寒冷的適應力、以及對血壓的調控力都較弱，因此室內外溫差要適宜，室內溫度不可過低，冬日，尤其是北方，室內溫度不可過高，并保持通風。

以上資料摘自作者徐大基教授編寫的《高血壓治療與中醫調養》一書，此處有刪減，供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
19小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
7小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
6小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
11小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
18小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
19小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
14小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
4小時前
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費
影視圈
16小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
更多文章
腦中風的危險信號，你注意到了嗎？｜徐大基中醫師
腦中風來勢洶洶，一旦發生，常常後果難料，嚴重者有生命危險；有的則留下不同後遺症，遺恨終生。但發病前常有蛛絲馬跡！若出現以下症狀，務必立即就醫：✔ 語言障礙：突然大舌頭、說話含糊、聽不懂別人講話✔ 面部
2025-12-02 09:12 HKT
徐大基中醫師