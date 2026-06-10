李純恩 - 遇龍河畔 | 好好過日子

這日到陽朔，住在洲際酒店集團旗下的陽朔VOCO酒店。酒店位置隱蔽，在一條村落之中，順村間小路七拐八拐，到了盡頭，便見到VOCO。酒店精緻奢華，客房很大，普通房都有八百多呎。那地方是陽朔著名的「十里畫廊」風景區，窗外山色連綿，風景如畫。山色近處是酒店內園，僻成一片稻田，夏綠秋黃，自成景色。待稻米收成之後，接種油菜，到了早春，油菜花開，便又滿目鮮黃，造就另一種景象。



從酒店出去大約一公里，就是漂亮的遇龍河，那是灕江支流。群山環繞之中，河水穿越而出，河面竹筏穿梭，是一幅被印在人民幣上的陽朔美景。尤其在夕陽西下之時，山色層疊，河面映照，竹筏都成了點綴的剪影，好看之極。



晚飯在酒店吃，大廚何兆泉是順德師傅，為我們擬了一張順德菜的菜單，我從中選了八樣：飄香五指毛桃雞、蘆筍肥牛卷、釀魚皮拼釀尖椒、順德炒鮮奶、火腿竹筍燉豆腐、馬拉盞醬啫菜花、順德特色炒飯、薑汁撞奶。菜式看似尋常，但經何師傅之手，水準之高，味道之佳，真是令人驚喜不已，尤其是魚皮釀、炒鮮奶，更是在順德都未必嚐到如此佳品。連炒飯也出色之極，可以令人一食難忘。桂林本是美食匱乏之地，想不到竟在偏僻山區吃到如此精美的順德菜。馬上訂了第二天晚飯，請何師傅再顯一次神通。



第二天陽朔大雨，遇龍河水漲停筏，預先訂好的行程全部取消，於是閒了下來，放鬆心情，坐在客房陽台上，面對空濛山色聽雨看景，舒適安逸，亦成旅途一樂。



李純恩