KellyChu - 麥當勞108蚊享睇波拍檔2人餐 碧咸朗拿甸奴現身「傳奇珍藏杯」 | Executive日記

為迎接世界盃開鑼，麥當勞特別推出18件麥樂雞套餐配再度登場嘅「WOW！醬」，以及3款期間限定滋味醬（蜜糖芥末醬、蒜辣蛋黃醬、巨無霸®麥樂雞醬），仲有多款限時美食包括全新黃金椰脆新地​、黑松露紫菜味Shake Shake粉及珍寶裝汽水，24小時麥麥撐球迷，讓大家一邊睇波一邊有美食助慶。



麥當勞亦於活動期間推出多項優惠，如「$12.5黃金椰脆新地」、由晚上6時至凌晨4時提供「$108 睇波拍檔2人分享餐」、「深夜狂熱1人飽足餐減$3」，無論「獨食」或同身邊人睇波，總有啱你嘅選擇。



此外，麥當勞更限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」，每款傳奇珍藏杯分別印有英國球星碧咸、巴西名宿朗拿甸奴、西班牙嘅耶馬、法國嘅亨利、韓國嘅孫興慜及麥當勞樂園人氣角色滑嘟嘟，極具收藏價值。只需透過麥當勞App或親臨餐廳選購18件麥樂雞套餐或其他指定超值套餐加$9.5升級「大大啖勁量組合」，即隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻！



KellyChu



麥當勞同時限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」。