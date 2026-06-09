KellyChu - Tiger Circle×7歲街拍大師Yumi 用鏡頭捕捉最動人的「香港故事」 | Executive日記

當新世代社群遇上7歲街拍大師，會擦出怎樣的火花？《英文虎報》新世代社群平台Tiger Circle，最近聯乘本地人氣小攝影師Yumi Li（李梓昕）展開一場充滿童趣與獨特視角的街拍企劃。她穿梭中環街頭，用鏡頭捕捉在港外籍人士最真實的瞬間，向世界展示與眾不同的「香港故事」。



自2025年，Yumi媽媽為Yumi創建Instagram帳號以來，Yumi憑藉出色的攝影技巧迅速爆紅，至今已凝聚超過76萬全球追隨者。透過今次合作，Yumi巧妙地將旅客與香港街景融為一體。受訪的外籍旅人Nathan更感性留言：「這是一段極美好的回憶，希望未來在香港還能再見！」Yumi的鏡頭不僅是記錄，更建立起人與人之間最真摯的連結。



除了街拍，Tiger Circle亦貼身記錄下Yumi的幕後故事。從5歲便拿起相機的Yumi笑說：「以前我很膽小，媽媽為了讓我變得大膽，才鼓勵我嘗試街拍。」海外IP策略師Jaesy也留言見證她的蛻變：「看着她從害羞到今天變得自信，真的非常激勵人心。」如今的Yumi穿梭街頭大方流利，卻藏着純真夢想：「長大後我不想當攝影師，我最喜歡唱歌，我想當歌手！」隨性哼起歌的她，盡顯新世代創作者的立體與溫度。



這次合作完美呼應了Tiger Circle凝聚香港未來領袖人才的核心定位。作為新世代社群平台，Tiger Circle持續連結年輕領袖與創作者，傳遞正能量；這亦深深契合星島環球的宏大願景——致力培育未來領袖、推動「愛的教育」，並啟發整個社會的正向思維與善意。



想一睹Yumi的作品與完整獨家訪問？請立即關注Tiger Circle的Instagram帳號（@tigercircle.hk），與我們一起走進新世代的創意世界，感受這座城市的獨特魅力！



KellyChu



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