Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 昂坪360嚴打街頭兜售 提醒旅客誤購非官方票無法上車 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
17小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　去昂坪360搭纜車，係唔少旅客同港人嘅指定動作。不過近排東涌纜車站附近，成日有人懷疑着住同昂坪360職員相似嘅制服，喺街頭兜售纜車門票，仲搞到有人誤買非官方門票，去到閘口先發現上唔到車，認真掃興！

　　為咗打擊呢啲街頭兜售行為，昂坪360昨日加強措施，包括喺前往纜車站沿途嘅當眼處擺放大型及清晰嘅告示，仲喺現場加派人手，提醒旅客唔好買街頭兜售嘅纜車門票，務求由源頭堵截，防止有旅客誤購非官方授權嘅門票。佢哋嘅前線票務人員會喺登車前檢查門票，如發現有旅客持有非官方門票，就唔可以上車。

　　昂坪360發言人話，公司會持續監察情況，同相關政府部門合作舉報及打擊未經授權轉售活動，仲再三呼籲公眾同訪港旅客，務必只經官方網站、東涌或昂坪纜車站售票處，同官方授權網上平台及代理買飛。

　　有現場市民同Kelly講，今次措施做得好好，沿途告示同職員指示都好清晰夠專業，有效保障旅客權益，唔會再因為誤買街頭兜售嘅門票而蒙受損失。呢番說話，相信講出咗好多真正想開心搭纜車嘅遊客心聲！

KellyChu

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
10小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
9小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
12小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
23小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
2026-05-29 19:00 HKT
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
02:09
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
3小時前
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
即時中國
2小時前
周六福為內地知名珠寶商。
周六福為「售賣不合格足銀手鐲」致歉
即時中國
8小時前
更多文章
巨型悟空成香港首屆Comic Con會場焦點。
KellyChu - 展出200件Marvel極罕簽名珍藏 美國動漫展Comic Con登陸香港 | Executive日記
　　起源於美國聖地亞哥嘅著名國際動漫展「Comic Con」今年首度登陸香港，由昨天起一連三日於會展舉行。場內涵蓋荷里活、歐美及亞洲電影、遊戲IP、玩具品牌等，不但邀得國際巨星登場，Marvel漫畫大師Bob Layton亦專程飛來香港赴會，無疑係本港今年最大型嘅流行文化盛事，大批「次元」粉絲入場朝聖。其中4層樓高嘅悟空最為吸睛，成為會場最受歡迎打卡位。 　　Comic Con將電影、漫畫、
17小時前
Executive日記
女性護理品牌高潔絲（Kotex）向培幼會月經用品支援計劃捐出1000份「衞生日用品包」，以實際行動回應基層女孩需要。
KellyChu - 培幼會「Dress White Day」行動 響應5‧28世界月經衞生日 | Executive日記
　　日前星期四大家出街有冇留意到多咗人着白色衣服？原來5月28日係世界月經衞生日，國際培幼會（香港）發起「Dress White Day」行動，鼓勵企業及大眾穿着白色衣服，表達對月經健康嘅關注，以行動打破「月經來不能穿淺色衣物」之迷思與恐懼，並呼籲社會正視月經作為性別平等與公共健康嘅重要議題之一。 　　培幼會指，現時全球只有39%學校提供月經健康教育，代表不少女童在初次經期前，未必能獲得足夠
17小時前
Executive日記