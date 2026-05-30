KellyChu - 昂坪360嚴打街頭兜售 提醒旅客誤購非官方票無法上車 | Executive日記

去昂坪360搭纜車，係唔少旅客同港人嘅指定動作。不過近排東涌纜車站附近，成日有人懷疑着住同昂坪360職員相似嘅制服，喺街頭兜售纜車門票，仲搞到有人誤買非官方門票，去到閘口先發現上唔到車，認真掃興！



為咗打擊呢啲街頭兜售行為，昂坪360昨日加強措施，包括喺前往纜車站沿途嘅當眼處擺放大型及清晰嘅告示，仲喺現場加派人手，提醒旅客唔好買街頭兜售嘅纜車門票，務求由源頭堵截，防止有旅客誤購非官方授權嘅門票。佢哋嘅前線票務人員會喺登車前檢查門票，如發現有旅客持有非官方門票，就唔可以上車。



昂坪360發言人話，公司會持續監察情況，同相關政府部門合作舉報及打擊未經授權轉售活動，仲再三呼籲公眾同訪港旅客，務必只經官方網站、東涌或昂坪纜車站售票處，同官方授權網上平台及代理買飛。



有現場市民同Kelly講，今次措施做得好好，沿途告示同職員指示都好清晰夠專業，有效保障旅客權益，唔會再因為誤買街頭兜售嘅門票而蒙受損失。呢番說話，相信講出咗好多真正想開心搭纜車嘅遊客心聲！



KellyChu