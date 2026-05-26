KellyChu - 譚仔姐姐聯手「綠色採購俠」幽默宣揚低碳飲食 | Executive日記

譚仔早前推出全新「綠色採購」創意教育短片，延續其標誌性的幽默風格，並找來深受大眾喜愛的「譚仔姐姐」以及公司管理層親身參與拍攝，藉此傳遞可持續發展的訊息，將環境、社會及管治（ESG）理念融入企業文化中。



短片以全新創作角色「綠色採購俠」為主角，並透過前線員工「譚仔姐姐」及集團主席兼行政總裁劉達民，生動宣傳「低碳飲食」、「在地食材」及「不時不食」三大核心理念，深入淺出地解構選用當季食材、在地採購及多菜少肉等綠色舉措。



目前，集團旗下「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」在米線配料中，已有接近40%為素食食材，鼓勵大眾實踐低碳環保飲食。同時，集團亦積極加強在香港800公里範圍內進行在地採購，以有效減少食材從農場到餐桌整個供應鏈中的碳足跡。



譚仔國際企業傳訊總監陳慧明表示，推動ESG應「由下而上」，故一直致力提升全體員工的環保意識，將可持續發展理念融入企業文化。此系列短片打破綠色採購僅限於後勤部門的刻板印象，讓每位前線以至中央廚房的員工，都感到與自身息息相關。



KellyChu