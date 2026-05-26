KellyChu - 都大二年級生奪迪士尼插畫賽冠軍 樂園實習為史迪仔變裝 | Executive日記

大家最近去香港迪士尼樂園，有冇留意到史迪仔已經換咗新衫？原來呢套全新造型，背後係出自香港學生嘅手筆！Kelly最近認識咗呢位設計新星——來自香港都會大學嘅唐沁愉（Chloe）。佢從「香港迪士尼樂園20周年大專插畫比賽」中脫穎而出，並獲得實習機會，為自己最愛嘅迪士尼角色－－史迪仔，創作出「Stitch Up the Spring」系列。



Chloe係都大創意廣告及媒體設計系二年級生，舊年喺迪士尼舉辦嘅20周年大專插畫比賽奪得冠軍，之後獲得喺香港迪士尼商品部實習2個月嘅機會。佢喺實習期間同專業團隊一齊創作咗「Stitch Up the Spring」系列，商品包括公仔鎖匙扣、T恤、明信片、布袋同埋水樽，為樂園加添本地青春色彩。而整個系列嘅設計概念都係由佢主導。因表現出色，實習期仲延長到5個月。



Chloe話：「我3歲就開始對畫畫有興趣，見到靚嘅事物都會想記錄落嚟，夢想係創造一個屬於自己嘅原創角色。」值得一提嘅係，今次全新史迪仔系列嘅部分收益會捐俾都大成立獎學金，支援學生嘅創意同製作發展。



Kelly睇完佢嘅設計，覺得啲細節好有心思！Chloe用牽牛花做靈感，整咗頂帽仔笠喺史迪仔頭頂，仲有全新嘅春日套裝，頸位蝴蝶結用上色彩繽紛嘅線條，令史迪仔即刻充滿春天氣息，生氣勃勃，望見都想帶埋佢一齊去野餐呀！迪士尼表示，未來有機會會繼續同本地院校合作，發掘更多設計人才。大家下次入園，不妨去搵吓Chloe嘅作品，打卡支持本地設計喇。



KellyChu

