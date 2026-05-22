方保僑 - 機械人市場邁向載人時代 | 方程式

隨着人工智能、感測系統及電池技術持續進步，機械人市場預料將進一步細分，並出現更多新型應用。內地機械人企業宇樹科技（Unitree Robotics）近日發布可載人操作的機甲產品GD01，定價約65萬美元（約390萬元人民幣），並稱產品甫推出已錄得定單，引起市場廣泛關注。該產品被形容為全球首款進入量產階段的「載人機甲」，將過去只存在於科幻作品中的「機動戰士」概念，逐步邁向現實應用。



據官方資料，GD01高約2.8米，連同操作員總重約500公斤，並可在雙足與四足模式之間切換，以適應不同地形環境。從示範影片可見，機械人可完成步行、越野及簡單破壞動作。不過，目前包括續航時間、最高速度及實際負載能力等關鍵技術參數，仍未全面公開，市場對其實際應用價值仍持觀望態度。



宇樹科技強調，GD01定位為民用運輸平台，並非軍事用途，期望推動機械人於各類產業中的應用。然而，面對高成本及體型龐大，此類產品的市場需求仍存在不確定性。我認為短期內相關產品或主要應用於科研測試、特種作業及展示用途，距離大規模商業普及仍有距離。不過，從技術發展角度觀察，GD01顯示機械人正邁向多功能及載人化發展，為未來智慧城市、救援及工程等場景帶來更多可能性。



香港互動市務商會創會會長

香港資訊科技商會榮譽會長

方保僑