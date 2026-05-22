Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方保僑 - 機械人市場邁向載人時代 | 方程式

方程式
方程式
方保僑
48分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　隨着人工智能、感測系統及電池技術持續進步，機械人市場預料將進一步細分，並出現更多新型應用。內地機械人企業宇樹科技（Unitree Robotics）近日發布可載人操作的機甲產品GD01，定價約65萬美元（約390萬元人民幣），並稱產品甫推出已錄得定單，引起市場廣泛關注。該產品被形容為全球首款進入量產階段的「載人機甲」，將過去只存在於科幻作品中的「機動戰士」概念，逐步邁向現實應用。

　　據官方資料，GD01高約2.8米，連同操作員總重約500公斤，並可在雙足與四足模式之間切換，以適應不同地形環境。從示範影片可見，機械人可完成步行、越野及簡單破壞動作。不過，目前包括續航時間、最高速度及實際負載能力等關鍵技術參數，仍未全面公開，市場對其實際應用價值仍持觀望態度。

　　宇樹科技強調，GD01定位為民用運輸平台，並非軍事用途，期望推動機械人於各類產業中的應用。然而，面對高成本及體型龐大，此類產品的市場需求仍存在不確定性。我認為短期內相關產品或主要應用於科研測試、特種作業及展示用途，距離大規模商業普及仍有距離。不過，從技術發展角度觀察，GD01顯示機械人正邁向多功能及載人化發展，為未來智慧城市、救援及工程等場景帶來更多可能性。

香港互動市務商會創會會長
香港資訊科技商會榮譽會長
方保僑

最Hit
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
7小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
6小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
14小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
9小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
8小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
3小時前
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
飲食
11小時前
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 全線分店5至6月供應
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應
飲食
8小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
13小時前
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
00:11
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
突發
7小時前
更多文章
DeepSeek V4開源模型如何改寫全球人工智能生態
方保僑 - DeepSeek V4開源模型如何改寫全球人工智能生態 | 方程式
　　最近DeepSeek正式發布V4大語言模型，但這不僅是技術的更新，更像是一場衝擊全球AI產業格局的「定價革命」與「生態重組」。最令市場震撼的是其極具侵略性的成本優勢，DeepSeek V4的API調用費用較主流模型大幅下降，幾乎將高端AI能力從昂貴資源轉變為可普及的基礎工具。對於企業與開發者而言，過去受限於推理成本而難以落地的應用，如今有機會加速實現，並推動更多複雜且實用的AI Agent進入
2026-05-08 02:00 HKT
方程式