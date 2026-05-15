KellyChu - 打破標準化框架 自閉童獲資助情況好轉 愛望基金「心晴支援」3年撐起逾280家庭 | Executive日記

人生路上總有荊棘，及時嘅幫助可以成為力量。非牟利機構愛望基金自2023年起支持展開「心晴支援」計劃，針對有多重逆境嘅高危家庭提供支援，於過去3年已服務超過280個家庭。愛望基金首席執行官毛迪生坦言，人生逆境並非絕望，及時介入是最好保護，「心晴支援」計劃打破標準化服務框架，以彈性、低標籤化嘅支援，防止家庭危機惡化。



其中一位受助媽媽婷婷分享，兒子子翼患有自閉症，2歲就讀學前N班時，老師坦言要照顧一班33名學生，無法兼顧子翼，最後她無奈把兒子接回家。惟香港SEN學位一位難求，坊間自閉症康復訓練課程亦費用高昂，婷婷因照顧壓力陷入焦慮及抑鬱。在徬徨無助之際，她得到計劃支援，資助子翼在內地進行密集式訓練。經過兩年，子翼已經成功由「確診中度至嚴重自閉症」轉為「輕度自閉症」，並且發掘出寫書法愛好，婷婷大為感動。



毛迪生指出，「心晴支援」計劃為每宗個案平均提供2至3萬元資助，提供半年嘅短期介入支援，如有需要可再延期，而傳統支援服務很多時需要受助人排隊、填表及等待，但「危機無得等」，「心晴支援」獨特之處在於願意打破這些標準化服務框架。



張淑賢﹕基金續推「家庭為本 及早介入」模式



愛望基金董事張淑賢強調：「『心晴支援』計劃證明了只要願意打破標準化服務框架以及跨專業個案管理，提供具彈性、低標籤、快速到位的支援，受助家庭的復原力是可以被釋放的。這樣可成功穩定家庭危機，防止惡化至出現虐兒或家庭崩潰的情況。未來愛望基金將繼續推動『以家庭為本、及早介入、短期密集、長遠保護』的介入模式，守護更多幼兒及其家庭的精神健康。」



KellyChu



媽媽婷婷及子翼獲計劃支援。