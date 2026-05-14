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潘雄威 - 你可能有牙周病不自知 | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
2小時前
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生活 專欄
內容

　　我行醫的生涯裏，聽得最多牙周病病人講的一句話就是：「但係我一啲都唔痛喎！」

　　牙周病與蛀牙不同，蛀牙通常會在您吃冷食物時突然痛起來，而牙周病則可以無聲無息無痛，許多患者在意識到問題時，牙槽骨和牙周組織已經破壞萎縮，牙齒甚至鬆動。

　　牙肉從健康到牙周病的過程緩慢，但損害不可逆轉。健康的牙肉結實而呈淡粉紅色。如果牙肉看起來腫脹、邊緣捲曲或呈現暗啞紅色，你的牙肉已經發炎。流牙血是警號，表示細菌正在牙齒和牙肉之間的小縫隙中慢性滋生。

　　若牙齒得以徹底清潔，發炎就會消退，牙肉回復健康。不及時處理，牙肉長期發炎，牙肉就萎縮，牙齒槽骨被破壞，牙腳外露，牙周病就開始。不過，如果牙肉厚，就不會萎縮，將牙肉緊黏着牙腳的組織會被破壞，牙肉與牙腳之間會形成一個袋，叫做牙周袋，充滿細菌，但病人無法清潔，這就是一個惡性循環的開始，牙周病無聲無息地惡化。

　　上面提過，牙肉損壞了是很難逆轉，等到痛才治療是個錯誤，會錯失治療黃金機會。牙周病是一種慢性發炎性疾病，是可以防止的，問題是你自己很難單靠痛和流牙血知道有沒有牙肉發炎和牙周袋，所以要定期安排牙科檢查。

  牙科醫生的專業知識及經驗當然重要，但他們的眼睛不是萬能的，要借助儀器和科技作準確診斷，所以若醫生睇提議進一步檢查，例如X光或電腦掃描，就最好依從，不然醫生也愛莫能助！

潘雄威

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2026-05-07 02:00 HKT
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