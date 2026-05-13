KellyChu - 料主要活動項目吸引25萬人次參與 「香港非遺月2026」月底登場 | Executive日記

中華傳統文化源遠流長，為積極推動非物質文化遺產嘅保護和推廣工作，康樂及文化事務署（康文署）非物質文化遺產辦事處（非遺辦）去年舉辦首屆「香港非遺月」，今年再接再厲，繼續以「香港處處有非遺」為主題，於本月30日起呈獻為期一個月嘅精彩活動。今屆規模更勝去年，涵蓋逾100項非遺項目，包括超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動。



非遺辦總監吳雪君於日前舉行嘅節目簡介會上表示，去年首屆活動深受市民和旅客歡迎，總參與人次超過16萬，有效提升社會對香港非遺嘅認識與興趣，亦成為今年繼續舉辦嘅動力。今年嘅重點活動包括香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華、非遺精華遊蹤、光影表演及「非遺拾趣」流動學堂。佢預計今年活動主要項目將有25萬人次參與。另外，6月中下旬在香港太空館外牆舉辦嘅香港賽馬會呈獻系列：光影表演，預計將吸引18萬人次觀賞。



節目簡介會現場亦帶嚟女子舞獅同詠春拳兩場非遺表演，氣氛熱烈。來自潤福堂（香港）國術龍獅總會嘅兩名學員分享，佢哋喺學校接觸舞獅後便加入隊伍，認為舞獅不僅帶來力量，非遺嘅傳承更需要年輕一代參與。李潤福師傅則指出，不少人誤以為舞獅係男性專屬，其實舞獅不分男女，皆為文化傳承嘅一部分。



明愛莊月明中學嘅同學仔亦上台展示五套詠春拳法，校長彭耀鈞話，學校一向重視中華文化教育，期望培養學生對本土非遺嘅興趣，讓傳統文化薪火相傳。詠春體育會嘅李煜昌師傅及黃匡中師傅亦上台與同學進行抱拳禮，象徵傳承。其後，李師傅及黃師傅分別為大家展示六點半棍及木人樁法。



Kelly見到今年活動增添多項新元素，包括下月中下旬於香港太空館外牆舉辦嘅香港賽馬會呈獻系列：光影表演，適逢今年馬年，表演將以「馬」為主題，多角度呈現馬在文物和藝術中所展現嘅豐富歷史文化，以及當中所蘊含嘅非遺內涵。油街實現亦會舉辦「非遺食堂」嘉年華，讓公眾親手試做蛋撻、茶樓點心、月餅等港式非遺美食，了解當中嘅非遺製作技藝。非遺辦更同香港國際機場合作，喺離港層登機閘口設非遺展示，並提供限量免費港式奶茶，讓旅客體驗港式奶茶製作技藝。



KellyChu



詠春拳表演嘅學生與師傅進行抱拳禮，象徵傳承；師傅對年輕學員學習成果嘅肯定，亦係學員對傳統與師承嘅尊重。