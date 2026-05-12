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KellyChu - 《英文虎報》全面改版視覺革新   「Tiger Circle」並肩記錄生活 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

　　大家眼中嘅香港是甚麼模樣？是快節奏的街道景象，還是藏在街角巷尾裏的溫度？伴隨The Standard《英文虎報》全面改版與視覺革新，佢哋不僅喺文字上精益求精，更為熱愛呢座城市嘅讀者，打造一個專屬嘅跨平台社群－－「Tiger Circle」，冀成為與大眾並肩探索香港嘅全新視窗。

　　透過Tiger Circle，讀者可以一同以更深刻、更有溫度嘅觀察，感受香港每處細節，捕捉生活中各種真實瞬間。無論係文字定影像，Tiger Circle都力求傳遞一份清晰且帶着暖意嘅專業質感，讓大家可以喺呢度搵到屬於自己嘅故事與啟發，只因平台深信媒體嘅價值不止在於傳播訊息，更在於創造連結。Tiger Circle秉持「以生活說香港，以真實寫故事」嘅理念，帶領讀者跳出傳統閱讀嘅框框，邀請所有人來並肩記錄這座城市生生不息嘅生命力。

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