大埔「愛在金鷺慈善夜」招待高齡單親母親 籌得善款22萬捐贈社區

母親節前夕，於大埔小白鷺「金鷺湖」舉行的「愛在金鷺慈善夜」慈善晚宴，特別招待了60位高齡單親母親。當中有最年長105歲的馮婆婆、大埔區受災居民及兩機構服務的長者，讓他們感受社會溫暖。活動由「寰宇希望」主辦、「義務工作發展局」協辦，共籌得22萬港元，全數捐贈社區關懷項目。

晚宴由前廣播處助理處長張文新及資深傳媒人車淑梅擔任召集人，並獲行政會議成員高永文、立法會議員方國珊擔任主禮嘉賓。張文新表示，今次慈善宴既為籌款，亦希望藉母親節向長者致敬；選址大埔並特別邀請宏福苑災民出席，希望透過活動送上關懷，令活動有更深層次意義。

當晚，80多歲宏福苑災民冼婆婆與女兒同台，憶述火場逃生經歷，感恩死裏逃生，並感謝4位消防員的救命之恩。痛失愛女的潘太則感謝教會及身邊朋友協助女兒身後事。他們皆將悲憤化為動力，並鼓勵大家珍惜眼前人，全場感動。

活動主辦機構「寰宇希望」執行總監廖立新表示，機構一直為宏福苑災民提供牙醫服務，協助大火期間來不及取回牙套的長者補牙，令長者重恰信心。

是次活動獲「張思源基金」、「斯達高瓷藝」、「星達娛樂」及場地「金鷺湖」等贊助，在埸更有義演助興。演出嘉賓包括區瑞強、麥潤壽、林穎施、王志良、吳大強等，與長者渡過一個溫馨的母親節。

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